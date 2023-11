Grande Fratello 2023, 17a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Angelica e Mirko?

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 6 novembre

Emozioni, sorprese, confronti, esito televoto e nomination: sono questi gli ingredienti della 17esima puntata del Grande Fratello 2023 in onda oggi, lunedì 6 novembre, in prima serata su Canale 5. Il compito di condurre il nuovo appuntamento con il reality show spetta, come sempre, ad Alfonso Signorini che, nel raccontare le ultime dinamiche della casa, potrò contare sul sostegno dell’opinionista Cesara Buonamici e della commentatrice social Rebecca Staffelli. Cosa accadrà, dunque, nel corso della nuova puntata serale? Occhi puntati sull’esito del televoto. Il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare tra Alex, Angelica, Giampiero, Giselda e Giuseppe. Chi lascerà definitivamente la casa?

Protagonista della puntata sarà sicuramente Angelica Gagliardi che avrà la possibilità di confrontarsi con Giampiero Mughini dopo che nella serata di Halloween il giornalista le ha detto “Tu hai proprio un futuro da zo***la grande così”. Dopo le giustificazioni di Mughini nella scorsa puntata, Signorini metterà i due l’uno di fronte all’altra per un confronto definitivo? Per Angelica, inoltre, arriverà una sorpresa.

Mirko Brunetti incontro ancora Greta Rossetti?

Sarà una serata particolare per Mirko Brunetti. Il gieffino è entrato nella casa del Grande Fratello 2023 con una situazione sentimentale particolare. Dopo la fine della relazione con Perla, Mirko ha iniziato una storia con Greta Rossetti con cui, però, il rapporto è entrato in crisi prima del suo ingresso nella casa. Mirko, dopo un primo confronto con la Rossetti e la lettera ricevuta da Perla, appare abbastanza confuso. In casa, tuttavia, si sta avvicinando ad Angelica e contro quest’ultima si è scagliata Greta che, questa sera, potrebbe confrontarsi con entrambi.

Spazio, inoltre, anche al rapporto tra Beatrice e Giuseppe il cui rapporto è finito anche se tra i due non mancano frecciatine e gelosie. Infine, anche Alex potrebbe essere un protagonista della serata dopo che, parlando con Giampiero Mughini e Fiordaliso, ha raccontato di aver bestemmiato.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Sarà una puntata ricca di argomenti, dunque, quella del Grande Fratello 2023 in onda questa sera. Per vederla in tv, basta sintonizzarsi su canale 5, a partire dalle 21.30. Per vedere il reality show in diretta streaming, invece, basta collegarsi a Mediaset Infinity dove è possibile seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti e le singole clip dedicate a tutti i concorrenti.

