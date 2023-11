Grande Fratello 2023, 18a puntata/ Diretta e verdetto televoto: sorprese per Fiordaliso e Vittorio

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 9 novembre

Giovedì 9 novembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2023. Il reality show condotto da Alfonso Signorini con la presenza, in studio, dell’opinionista Cesara Buonamici e della commentatrice social Rebecca Staffelli, è giunto al 18esimo appuntamento. Sono ormai trascorsi due mesi dall’inizio del reality che, per l’edizione in corso, ha unito concorrenti vip e nip e sono tante le cose già accadute come l’abbandono di Heidi Baci, il rapporto tra Letizia e Paolo e quello tra Giuseppe e Beatrice Luzzi. Quella in onda questa sera sarà così una puntata ricca di confronti, di baci, di sorprese e di emozioni. La prima emozione la regalerà il verdetto del televoto.

Al termine della scorsa puntata del reality show, infatti, sono finiti al televoto Massimiliano, Ciro, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Grecia, Letizia e Vittorio. Il pubblico è stato chiamato a scegliere il concorrente da salvare. Chi vincerà il nuovo televoto?

Grande Fratello 2023: Fiordaliso incontra i fratelli, Vittorio la madre

Sarà una serata speciale per Fiordaliso e Vittorio che, nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello 2023, vivranno delle bellissime emozioni. Fiordaliso incontrerà i quattro fratelli e si lascerà andare ad un toccante racconto della sua vita. Sorpresa in arrivo anche per Vittorio che, invece, avrà la possibilità di riabbracciare la madre. Oltre alle sorprese, Signorini affronterà diversi argomenti che hanno animato la casa.

Se Massimiliano Varrese proverà a chiarire il motivo che lo ha portato a sbottare contro diversi concorrenti, Letizia e Paolo parleranno del bacio passionale che si sono scambiati. Nonostante il forte momento di passione, tra i due ci sono ancora incomprensioni. Letizia, infatti, tra le righe, ha fatto capire di non fidarsi ancora totalmente di Paolo. Spazio, inoltre, al riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Sono tanti gli argomenti che vengono affrontati da Alfonso Signorini in ogni puntata del Grande Fratello 2023 che può essere seguito in diretta televisiva su canale 5. Mediaset Infinity, invece, è l’applicazione che consente di seguire il reality show in diretta streaming, ma anche seguire la diretta dalla casa, riguardare le puntate già trasmesse e le clip dedicate ai singoli concorrenti.

