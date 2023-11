Grande Fratello 2023, 19a puntata/ Diretta ed eliminato: faccia a faccia tra Mirko e Perla

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 19a puntata 13 novembre

Puntata imperdibile quella del Grande Fratello 2023 in onda oggi, lunedì 13 novembre, in prima serata su canale 5. Sono tanti gli argomenti che Alfonso Signorini affronterà nel corso della serata insieme a Cesara Buonamici a cui è affidato il compito di commentare non solo le dinamiche della casa, ma anche di assegnare le immunità ai concorrenti e a Rebecca Staffelli che, invece, dà voce al pubblico leggendo in diretta i vari commenti social. Nel corso della 19esima puntata, ci sarà una nuova eliminazione definitiva.

Al termine della scorsa puntata del reality show, a finire al televoto, sono stati Giuseppe, Ciro e Jill. Stando a quello che riportano i vari sondaggi, a rischiare sarebbero Jill e Ciro mentre non rischierebbe affatto l’eliminazione Giuseppe il cui rapporto con Beatrice Luzzi continua a regalare colpi di scena ai telespettatori.

Grande Fratello 2023: faccia a faccia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Grande attesa per il faccia a faccia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo aver rivisto Greta Rossetti, questa sera, Mirko si ritroverà davanti Perla che, dopo avergli inviato una lettera, ha deciso di varcare la famosa porta rossa per poter parlare con Mirko guardandolo negli occhi. I due, così, avranno modo di confrontarsi e di chiarire alcuni punti. Secondo quanto fa sapere Alessandro Rosica attraverso la pagina Instagram “Investigatore Social”, tuttavia, pare che Perla, oltre ad avere il confronto con Mirko, potrebbe diventare una concorrente ufficiale.

Inevitabile, poi, parlare di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due si sono ritrovati negli scorsi giorni, ma in seguito ad una discussione tra Beatrice e Anita, sono tornate a galla le vecchie ruggini. Beatrice, infatti, non ha apprezzato affatto la scelta di Giuseppe di non difenderla. Nel corso della puntata ci sarà un confronto a tre.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 può essere visto in diretta televisiva questa sera su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come applicazione. Con Mediaset Infinity, si può seguire quotidianamente la diretta della casa attraverso due regie differenti, ma si possono anche rivedere le puntate già trasmesse o i singoli momenti dedicati ai concorrenti. Ricordiamo, inoltre, che il Grande Fratello cambia il giorno della programmazione. La seconda puntata settimanale, infatti, andrà in onda mercoledì 15 novembre.

