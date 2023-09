GRANDE FRATELLO VIP 2023, 1A PUNTATA/ Diretta, concorrenti: Alfonso Signorini “che emozione!”

Diretta Grande Fratello Vip 2023: commento live 11 settembre 2023

Al via la nuova edizione del Grande Fratello 2023 con i saluti di Alfonso Signorini. “Benvenuti al Grande Fratello! Buona sera a tutti, amici a casa, amici in studio, bentornati, ma soprattutto bentrovati. Devo dire che le gambe questa sera tremano, devo dirvi uno dice arrivo alla quinta edizione posso stare un pò tranquillo, ma voglio dire è un’emozione vera, per tante ragioni. Pensavo avevo appena finito di dire alla mia nuova opinionista Cesara Buonamici di stare tranquilla, ma descrivimi la tua emozione. Intanto goditi questo applauso”. Proprio l’opinionista Cesara Buonamici racconta la sua emozione: “sono felice che a condurre sia tu”.

Grande fratello, perché Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono sostituite da Cesara Buonamici?/ La verità

Un Grande Fratello nuovo di cui si è tanto parlato, è stato scritto di tutto. E’ nuovo perchè metterà a confronto due mondi: il mondo di chi ha fatto della fama e della notorietà il suo stile di vita a mondi completamente differenti, a chi lavora quotidianamente e la televisione la guarda con il telecomando. Sarà un bell’esperimento anche per noi che facciamo il programma. Quest’anno nella casa del Grande Fratello abbiamo voluto persone e non personaggi, persone che avessero delle storie e un vissuto da raccontare, che potessero emozionarci con la loro normalità. Naturalmente è un reality, ha le sue dinamiche, ma il rispetto ci sarà sempre”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Kathrin Freund, chi è la moglie di Alex Schwazer/ "Avevo poche speranze di essere capito, invece..."

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta prima puntata 11 settembre

L’attesa è finita. A pochi mesi dall’ultima edizione vinta da Nikita Pelizon, tornano ad accendersi le telecamere sulla casa del Grande Fratello 2023. Lunedì 11 settembre, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini, in uno studio tutto nuovo, dà ufficialmente il via ad un’edizione che si preannuncia totalmente diversa dalle precedente. Al centro delle varie puntate ci saranno le storie dei singoli concorrenti che, questa sera, varcheranno per la prima volta la porta rossa. Cambia il cast e cambia anche la casa. Dalle prime immagini diffuse in rete, infatti, pare che all’interno della casa ci sia una sola camera da letto: i concorrenti dormiranno tutti insieme?

Concorrenti Grande Fratello 2023, chi entra nella prima puntata?/ Da Grecia Colmeneras a Vittorio Menozzi

Spazio, poi, alla zona living, alla cucina e, soprattutto, alla zona bagno che, in passato, è stata spesso motivo di discussioni e liti tra i vari concorrenti. Una nuova avventura che dovrebbe concludersi a gennaio con la proclamazione del vincitore e che Signorini affronterà con due nuove compagne d’avventura.

Il ruolo di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli al Grande Fratello 2023

Come nella scorsa edizione, anche in quella che comincia questa sera, nello studio del Grande Fratello 2023, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno altri protagonisti. Dopo Sonia Bruganelli che ha ricoperto il ruolo per due edizioni consecutive e Orietta Berti, quest’anno, il ruolo di opinionista è stato affidato a Cesara Buonamici che ha accettato con entusiasmo il ruolo e che darà voce alle proprie opinioni su tutte le storie dei concorrenti.

Nonostante la volontà di dare meno risalto ai fandom, non manca la figura della commentatrice social. Lo scorso anno, Giulia Salemi aveva il compito, in ogni puntata serale, di leggere i tweet favorevoli e contraria sui personaggi protagonisti delle vicende. Tale compito, quest’anno, spetta a Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello 2023

I veri protagonisti di ogni edizione del Grande Fratello 2023 restano i concorrenti. Grande novità di quest’anno è il ritorno degli inquilini nip. Finora sono stati annunciati tre nomi. A varcare la casa da nip sono: Letizia Petris, fotografa;, Giselda Torresan, operaia e Vittorio Menozzi, ingegnere.

Accanto ai nip non possono mancare i vip per dare vita ad un cast misto che potrebbe portare alla creazione di dinamiche interessanti. Gli unici vip ufficialmente annunciati sono: Grecia Colmenares, Alex Schwazer e Beatrice Luzzi. Gli altri concorrenti, sia nip che vip saranno svelati nel corso della prima puntata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA