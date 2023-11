Grande Fratello 2023, 20a puntata/ Diretta, concorrenti e verdetto televoto: l’ingresso di Perla Vatiero

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 15 novembre

Il Grande Fratello 2023, eccezionalmente, torna in onda oggi, mercoledì 15 novembre, in prima serata su canale 5, con una nuova puntata. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, è pronto per condurre una serata assolutamente imperdibile non solo per l’esito del televoto, ma anche per i vari argomenti che saranno affrontati dal conduttore insieme a tutti i concorrenti. Al televoto, al termine della scorsa puntata, sono finiti Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy. Il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare: tra i sei vipponi, chi sarà il preferito? La grande fravorita resta ancora Beatrice Luzzi.

Il momento più atteso della serata, però, sarà l’ingresso di Perla Vatiero. Dopo aver emozionato i telespettatori con un dolcissimo confronto a distanza, questa sera, Perla varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e lo farà come concorrente ufficiale. Quale sarà la reazione di Mirko?

Grande Fratello 2023: faccia a faccia tra Massimiliano e Fiordaliso

La convivenza nella casa del Grande Fratello 2023 continua a creare dinamiche. Da diversi giorni, il rapporto tra Massimiliano Varrese e Fiordaliso sta diventando sempre più complicato. I due non riescono più a trovare un punto d’incontro e il rapporto sta diventando sempre più acceso. I diverbi, inoltre, continuano anche tra Anita e Beatrice. Quest’ultima, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad un ulteriore sfogo nei confronti di Anita, rea di non averla lasciata sola con Giuseppe Garibaldi durante il passaggio degli aerei. Le due gieffine si ritroveranno nuovamente faccia a faccia?

Non mancherà neanche un confronto tra Letizia Petris e Rosy Chin. Quest’ultima, dopo aver scoperto dello sfogo di Nicole, ex fidanzata di Letizia con cui ha un rapporto di amicizia, ha preso le distanze dalla Petris. Signorini proverà a capire il motivo di tale scelta?

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

La ventesima puntata del Grande Fratello 2023 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, invece, si può seguire la diretta streaming non solo della nuova puntata del reality, ma anche delle vicende quotidiane dei gieffini attraverso due regie differenti. Su Mediaset Infinity, inoltre, si possono rivedere le puntate già trasmesse oltre alle varie clip dedicate ai vari concorrenti.

