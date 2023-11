Grande Fratello 2023, 22a puntata/ Diretta ed eliminato: confronto tra Perla, Mirko e Greta Rossetti

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 22a puntata 27 novembre

Dopo una lunga settimana di attesa, il Grande Fratello 2023 torna in onda oggi, lunedì 27 novembre, in prima serata con la 22a puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, è pronto a fare compagnia ai telespettatori mettendo i concorrenti davanti a filmati che, in alcuni casi, mostrano immagini che non tutti hanno visto e vissuto. Prima di sviscerare le varie dinamiche accadute nella casa nell’ultima settimana, Signorini darà la parola a Marco Maddaloni e Sara Ricci che hanno cominciato l’avventura nella casa di Cinecittà da sette giorni. I due concorrenti, avendo seguito le varie dinamiche dall’esterno, avranno notato ulteriori dettagli sui rapporti tra i vari inquilini?

Grande attesa, naturalmente, anche per l’esito del televoto. Al termine della scorsa puntata, sono finiti in nomination Vittorio, Angelica e Rosy. Quello di questa sera è un televoto eliminatorio: chi lascerà definitivamente la casa?

Grande Fratello 2023: il ritorno di Greta Rossetti

L’ingresso nella casa del Grande Fratello 2023 di Perla Vatiero ha smosso i sentimenti di Mirko Brunetti che, durante i vari confronti avuti con l’ex fidanzata, ha ammesso di non essere indifferente alla presenza di Perla. I due, dopo i primi momenti di imbarazzo, sono sempre più vicini e trascorrono sempre più tempo insieme. Il feeling tra i due è sempre più evidente e anche gli altri concorrenti non nascondono di aver notato un’alchimia particolare tra i due ex. Mentre Perla e Mirko si confrontano davanti alle telecamere, da fuori, c’è Greta Rossetti, la fidanzata ufficiale di Mirko che, tuttavia, negli scorsi giorni, ha preso le distanza dalla situazione con una serie di messaggi sui social.

Questa sera, Greta Rossetti entrerà nuovamente nella casa non solo per un confronto con Mirko Brunetti, ma anche per Perla Vatiero. Cosa accadrà tra i tre? Greta metterà un punto alla relazione con Mirko lasciando a quest’ultimo la libertà di decidere del suo futuro con Perla?

Sorprese per Rosy Chin e Angelica

Al televoto con Vittorio, per Rosy Chin e Angelica, sono in procinto due sorprese speciali. Rosy, infatti, avrà la possibilità di rivedere tutta la sua famiglia e anche Angelica vivrà delle emozioni speciali: per lei, dopo il fidanzato, arriveranno in casa i genitori per darle la grinta giusta affrontare la situazione?

Come sempre, la nuova puntata del Grande Fratello 2023 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile seguire il reality contemporaneamente alla diretta televisiva, ma anche in un momento successivo.











