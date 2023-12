Grande Fratello 2023, 26a puntata/ Diretta: scontro tra Fiordaliso e Rosanna, sorpresa per Beatrice Luzzi

Grande Fratello 2023, anticipazioni e diretta 26a puntata 11 dicembre 2023

La 26a puntata del Grande Fratello 2023 sarà ricca di colpi di scena e di discussioni piuttosto infuocate. Molte sono state le dinamiche che negli ultimi giorni sono emerse dai racconti degli altri inquilini. A cominciare dagli scontri piuttosto accesi tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che hanno creato più di una polemica sui social.

L’appuntamento con la diretta è questa sera – lunedì 11 dicembre – alle ore 21.35. Sarà sempre guidata e condotta da Alfonso Signorini. Al centro della serata anche l’inaspettata uscita di Mirko Brunetti, eliminato durante la scorsa diretta, che ha creato diverse inaspettate rivelazioni da parte di Greta Rossetti a Perla.

Grande Fratello 2023: la reazione di Greta e Perla all’uscita di Mirko

Durante la puntata di questa sera, uno dei focus della diretta sarà la reazione incredula degli inquilini di fronte all’eliminazioni di Mirko Brunetti. Dopo l’uscita del concorrente, c’è stato un avvicinamento inaspettato tra Greta e Perla che sembrano quasi allearsi e fare squadra.

Inoltre, verranno analizzate anche molte delle rivelazioni scioccanti che Rossetti ha fatto su Mirko Brunetti proprio alla sua ex rivale in amore. L’ex tentatrice ha addirittura svelato che Brunetti volesse un figlio da lei e che ci avesse concretamente provato. Il pubblico non vede l’ora di scoprire come le due concorrenti vivranno l’assenza di Brunetti, e quali altri dettagli verranno alla luce.

Grande Fratello 2023, 26a puntata focus sul confronto tra Fiordaliso e Rosanna

Sempre osservando le anticipazioni del Grande Fratello 2023, la diretta della 26a puntata del reality avrà al centro della puntata lo scontro tra Fiordaliso e Rosanna Fratello. Quest’ultima, nel corso della settimana, ha avuto diverse discussioni con gli altri inquilini tra cui la cantante.

Proprio tra le due ci sarà un confronto in diretta senza esclusione di colpi, per chiarire le loro posizioni o prendere definitivamente le distanze. Durante la diretta ci sarà spazio anche per le emozioni: Beatrice Luzzi riceverà la toccante sorpresa dei figli che cercheranno di infonderle forza. Infine, al televoto ci saranno Marco, Perla, Sara e Vittorio. Chi di loro si salverà?

