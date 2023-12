GRANDE FRATELLO 2023, 28A PUNTATA/ Diretta e eliminato: Marco, Greta e Federico al televoto

Grande Fratello 2023, due nuovi ingressi e una sorpresa per Vittorio

Tutto pronto per la ventottesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena: a cominciare dal ritorno nella casa di Beatrice Luzzi uscita momentaneamente per motivi personali. Non solo, una bella sorpresa per Vittorio che riabbraccerà i genitori dopo tre mesi di “reclusione” nella casa. E ancora l’ingresso di due nuovi concorrenti: l’imprenditore Sergio D’Ottavi e lo stilista Stefano Miele.

Spazio poi al verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Federico, Greta e Marco Maddaloni? Il concorrente meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione di sabato 30 dicembre 2023. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Stando alle anticipazioni del Grande Fratello 2023 ci sarà una sorpresa per Vittorio. Beatrice rientra con due nuovi concorrenti

Questa sera, sabato 23 dicembre, torna la diretta del Grande Fratello 2023, con la 28a puntata di questa edizione. In pentola tanti argomenti caldi e dinamiche da approfondire. Le anticipazioni rivelano una serata piuttosto movimentata nella casa più spiata di Italia. Dopo un breve periodo di assenza dovuto a dei problemi personali, Beatrice è infatti pronta a ricongiungersi al gruppo e riprende il suo percorso.

Tra le novità l’ingresso di due nuovi concorrenti che sono l’imprenditore Sergio D’Ottavi e lo stilista Stefano Miele. Ad incuriosire il pubblico, ovviamente, è l’annunciata presenza di Mirko in studio. Ancora una volta l’ex concorrente di Temptation Island proverà a fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. Possibile, quindi, un nuovo confronto con Greta Rossetti.

Grande Fratello 2023, la diretta su Canale 5 dalle 21.30: televoto e nomination tengono banco tra il pubblico

Spulciando tra le anticipazioni della ventottesima puntata del Grande Fratello 2023, apprendiamo che non mancheranno delle dolci sorprese di Natale, in particolare Marco rivedrà la sua famiglia e Vittorio riabbraccerà suo padre. A tenere banco c’è anche e soprattutto il televoto, che non fa sconti nemmeno durante le feste. La domanda che assilla il pubblico e gli appassionati del Grande Fratello è la seguente: chi si salverà tra Federico, Greta e Marco?

Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 e non perdere nemmeno un minuto della puntata del Grande Fratello 2023. Ricordiamo che sarà possibile seguire il Grande Fratello 2023 in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma sarà poi possibile recuperare la puntata una volta andata in onda.

Beatrice Luzzi rientra nella casa del Grande Fratello 2023

Tra i temi più caldi, come dicevamo, c’è sicuramente il ritorno di Beatrice Luzzi. Chissà se la concorrente chiarirà i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare, almeno momentaneamente, la Casa del Grande Fratello. Tra i tanti rumors, si vocifera di una visita di controllo legata ad alcuni dolori alle ginocchia di cui l’attrice soffriva da alcune settimane, ma anche questioni famigliari da risolvere. La scorsa settimana, l’attrice era stata al centro di una discussione con Massimiliano Varrese, con quest’ultimo rimproverato persino da Alfonso Signorini per i suoi toni considerati un po’ troppo aggressivi e fuori dalle righe.

