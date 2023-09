Grande Fratello 2023, 2a puntata/ Diretta, nuovi concorrenti ed eliminato: arriva Fiordaliso, Mughini ospite

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta seconda puntata 15 settembre

Venerdì 15 settembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli nel ruolo di commentatrice social, conduce la seconda puntata del reality show tornato in onda con diverse novità. Oltre alla presenza di concorrenti nip e vip, in casa, sono stati eliminati due luoghi che, nella scorsa edizione, hanno dato vita a numerose dinamiche, E’ stato, infatti, eliminato il cortiletto e al suo posto è tornato il tugurio, attualmente abitato da cinque concorrenti ed è stata tolta una camera da letto. Tutti i concorrenti, infatti, dormono in un’unica stanza.

Nel corso della seconda puntata, i concorrenti saranno messi subito alla prova con il verdetto del primo televoto. Nella prima puntata, le donna sono state chiamate a nominare un uomo e, al televoto, sono finiti Vittorio, Lorenzo e Giuseppe Garibaldi. Gli uomini, a loro volta, hanno nominato Anita e Samira. Il pubblico è stato chiamato a scegliere il concorrente da salvare e, questa sera, Signorini svelerà il nome del primo preferito che riceverà l’immunità per le nuove nomination.

Concorrenti Grande Fratello 2023: arriva Fiordaliso

Dopo l’ingresso dei primi concorrenti, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 2023, altri concorrenti varcheranno la famosa porta rossa per cominciare la convivenza, sotto l’occhio vigile delle telecamere, con gli altri inquilini. Durante il collegamento con il daytime, Alfonso Signorini, direttamente dallo studio, ha annunciato l’ingresso ufficiale di Fiordaliso. Entrerà solo lei?

Dagli spoiler, sembrerebbero essere due i nuovi ingressi previsti per la seconda puntata. Nel corso della serata, inoltre, arriverà Giampiero Mughini in qualità di ospite mentre Signorini comincerà a raccontare le storie dei concorrenti e, tra quelli che si sono già aperti, ci sono sicuramente Lorenzo Remotti, Rosy Chin e Alex Schwazer,

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Sono tante le possibilità per seguire il Grande Fratello 2023. La diretta televisiva è garantita da canale 5, a partire dalle 21.25 mentre su Mediaset Extra è possibile seguire ciò che accade nella casa durante le puntate serali del reality. Come sempre, poi, il reality può essere seguito anche in diretta streaming.

Grazie al sito o all’applicazione di Mediaset Infinity, infatti, si può seguire la diretta streaming della puntata serale, ma anche la casa scegliendo tra due regie disponibili.











