Grande Fratello 2023, 32a puntata/ Diretta ed eliminato: resa dei conti tra Beatrice e Perla

Grande Fratello 2023, anticipazioni e diretta 32a puntata

Dopo aver lasciato spazio alla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter vinta dalla squadra nerazzurra, il Grande Fratello torna in onda oggi, martedì 23 gennaio, in prima serata su canale 5. Sarà una puntata ricca di emozioni, ma anche di confronti e colpi di scena. Il primo a regalarlo potrebbe essere l’esito del televoto che Alfonso Signorini, in studio con l’opinionista Cesara Buonamici e la commentatrice social Rebecca Staffelli, annuncerà in studio dopo averlo chiuso nel corso della puntata. In nomination ci sono Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi. Chi dei tre perderà la sfida al televoto?

Dai sondaggi che stanno circolando sul web, Beatrice Luzzi non correrebbe alcun pericolo. Insieme a Perla Vatiero, infatti, è una delle concorrenti più amate dal pubblico avendo superato tutti i televoti che l’hanno vista in prima fila. A giocarsela, dunque, dovrebbero essere Federico e Stefano con quest’ultimo leggermente in svantaggio.

Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi, confronto tra Mirko contro Massimiliano Varrese

Non mancheranno i confronti nel corso della 32esima puntata del Grande Fratello. Quello più atteso vede protagoniste le prime donne della casa ovvero Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Le due hanno avuto momenti di grande tensione e questa sera ci sarà la resa dei conti. Alfonso Signorini le metterà l’una di fronte all’altra esortandole ad esprimere tutto ciò che pensano l’una dell’altra. Sarà l’inizio di una nuova amicizia o l’ennesimo capitolo di una guerra?

Sarà, poi, il momento di Mirko Brunetti. Nonostante sia uscito dalla casa ormai da settimane, Mirko continua ad essere il protagonista delle puntate serali. Dopo lo scontro a distanza con Garibaldi, questa sera, Mirko avrà la possibilità di chiarirsi anche con Massimiliano Varrese e Federico.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Non mancheranno i momenti più emozionanti con due sorprese che non lasceranno indifferenti due uomini della casa. Questa sera, Marco Maddaloni avrà la possibilità di rivedere il padre Gianni con cui condivide anche la passione per lo sport. Momento speciale anche per Giuseppe Garibaldi che, come regalo di compleanno, riceverà la visita di tutta la famiglia con band al seguito.

Quello con il Grande Fratello di questa sera, dunque, è un appuntamento assolutamente imperdibile. Per vederlo in diretta televisiva basta sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. In alternativa, è possibile vedere il reality in diretta streaming tramite Mediaset Infinity, disponibile per tutti i dispositivi mobili.

