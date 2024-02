Grande Fratello 2023, 34a puntata/ Diretta e nuovi concorrenti: entrano Simona Tagli e Alessio Falsone

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 34a puntata

Grande Fratello 2023 torna in onda oggi, lunedì 5 febbraio, in prima serata, con la 34esima puntata che darà il via a nuove dinamiche. Alfonso Signorini, con l’opinionista Cesara Buonamici e la commentatrice del web Rebecca Staffelli, è pronto a condurre una puntata che regalerà nuovi ingressi, confronti, ritorni, sorprese e tantissime emozioni. Questa sera, infatti, nella casa del Grande Fratello, entreranno due nuovi concorrenti, pronti ad interagire con i vecchi inquilini e a dare vita a nuove dinamiche. A varcare la porta rossa, questa sera, saranno la showgirl Simona Tagli e l’imprenditore ed ex calciatore Alessio Falsone.

Fidanzata Alessio Falsone: chi è?/ Vita privata top secret ma spunta la storia passata con Carolina Stramare

Due nuovi ingressi che animeranno la casa e daranno vita a nuove dinamiche per movimentare la situazione in casa con la finale che è ancora lontana. Spazio, poi, all’esito del televoto. Al termine della scorsa puntata, sono finiti in nomination Beatrice, Letizia, Vittorio e Stefano: chi sarà il primo candidato alla prossima eliminazione?

Francesco Ambrosoli chi è, ex compagno Simona Tagli/ "E' stato un colpo di fulmine poi..."

Grande Fratello 2023: nuovo confronto Perla-Beatrice e il ritorno di Garibaldi

La 34esima del Grande Fratello 2023 metterà nuovamente l’una contro l’altra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Dopo il confronto avuto nelle scorse puntate, le due prime donne del reality show proveranno ad avere un nuovo chiarimento per dare il via ad un nuovo capitolo della loro vita. Uno dei momenti più attesi, poi, è il rientro in casa di Giuseppe Garibaldi. Il calabrese, negli scorsi giorni, è stato colpito da un malore che lo ha portato fuori dalla casa di Cinecittà.

Garibaldi, infatti, è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso e, questa sera, rientrerà ufficialmente in casa raccontando, poi, anche cosa gli è successo e dove ha trascorso le ultime ore.

Simona Tagli nuova concorrente del Grande Fratello 2023?/ "Farà il suo ingresso questa sera", lo scoop

Sorprese per Grecia e Rosy Chin e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Grandi emozioni, poi, per Grecia Colmenares e Rosy Chin. L’attrice, infatti, nel corso della 34esima puntata del reality, avrà la possibilità di rivedere e riabbracciare l’ex marito Marcelo. Rosy Chin, invece, avrà modo di rivedere i due figli più piccoli vivendo un’emozione fortissima.

Sarà una puntata assolutamente imperdibile, dunque, quella di questa sera che può essere vista in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, su canale 5 e, contemporaneamente, in diretta streaming su Mediaset Infinity, applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili e che consente anche di rivedere le puntate già trasmesse in tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA