Grande Fratello 2023, 35a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Perla, confronti per Vittorio

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 35esima puntata

Grande Fratello 2023 torna in onda oggi, lunedì 12 febbraio, in prima serata su canale 5 con Alfonso Signorini come padrone di casa. In studio, affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e dalla commentatrice social Rebecca Staffelli, il conduttore proverà a capire cos’è successo negli ultimi giorni nella casa. Occhi puntati sul televoto che, questa sera, porterà ad un’eliminazione definitiva che potrebbe creare nuove dinamiche all’interno della casa. Al termine della scorsa puntata, al televoto, sono finiti Beatrice, Federico, Stefano e Vittorio. Il pubblico ha votato per salvare i concorrente preferiti ma tra i quattro c’è il nuovo eliminato.

Dai sondaggi, nonostante l’appello di Beatrice che ha chiesto ai propri fan di eliminarla, è lei la favorita a restare in casa mentre a rischiare sono Federico, Stefano e Vittorio con quest’ultimo che sembra abbia perso consensi dopo le discussioni e i malintesi con Beatrice.

Grande fratello 2023: sorpresa per Perla e confronti per Vittorio

Dopo aver avuto la possibilità di riabbracciare Mirko Brunetti e parlare ancora con lui, Perla Vatiero, nel corso della 35esima puntata del Grande Fratello 2023, vivrà un momento davvero speciale. Perla che da quando è entrata nella casa ha anche riabbracciato il padre, questa sera, avrà la possibilità di rivedere la sorella Loana che le darà anche la forza per affrontare le prossime settimane. Con la sorella Loana, Perla potrebbe lasciarsi andare anche a delle confessioni su Mirko.

Negli scorsi giorni, confidandosi con Letizia, ha detto: «Se io dovessi dire basta è perché significa che sono andata oltre e che penso ad una vita nuova penso a un percorso nuovo e a delle persone nuove e diverse. A me fa paura pensare se io non dovessi riuscire a superare certe cose. Cosa voglio ora? Fondamentalmente io adesso ho capito che ora non riesco a vedere un’altra persona che potrebbe essere il padre dei miei figli. Per me la mia famiglia è lui!»,

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Non solo emozioni, però, ma anche confronti. L’ultima settimana ha avvicinato tantissimo Vittorio e Greta. Quest’ultimi trascorrono sempre più tempo insieme e il feeling tra i due è evidente. Tuttavia, Greta non disdegna la compagnia di Stefano e sembra che all’orizzonte possa esserci un nuovo triangolo. Vittorio, Greta e Stefano, dunque, saranno i protagonisti di un confronto.

La 35esima puntata del Grande Fratello 2023 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia e in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere le precedenti puntate ma anche i singoli servizi dedicati ai vari concorrenti.













