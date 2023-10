Grande Fratello 2023, 8a puntata/ Diretta e nomination: sorpresa per Giuseppe Garibaldi?

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta ottava puntata

Giovedì 5 ottobre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2023. Dopo la puntata del lunedì che ha decretato l’eliminazione di Marco, Alfonso Signorini, dallo studio di Roma, con l’opinionista Cesara Buonamici e la commentatrice social Rebecca Staffelli, conduce l’ottava puntata del reality show che continua a fare compagnia ai telespettatori con due appuntamenti settimanali. Nel corso della puntata odierna, salvo colpi di scena dell’ultima ora decisi dagli autori, non ci sarà nessuna eliminazione. Il pubblico, tuttavia, ha comunque espresso la propria preferenza scegliendo quello che ritiene meritevole di essere eletto preferito e di guadagnare, di conseguenza, l’immunità.

Al termine della settima puntata, al televoto sono finiti Arnold, Giselda, Beatrice, Vittorio, Alex, Letizia, Lorenzo, Valentina. Chi sarà il nuovo preferito del pubblico? I sondaggi puntano, ancora una volta, su Beatrice Luzzi.

Sorpresa per Giuseppe Garibaldi?

Tra i protagonisti della serata potrebbe esserci Giuseppe Garibaldi. negli scorsi giorni, il concorrente calabrese è apparso particolarmente preoccupato per la madre che starebbe attraversando un particolare momento per la sua salute. Dietro i sorrisi e la spensieratezza, Garibaldi nasconderebbe un perenne stato di preoccupazione che potrebbe aver spinto gli autori ad organizzare per lui una sorpresa. In casa arriverà un videomessaggio della madre? Nel corso della serata, inoltre, si parlerà sicuramente d’amore con Giuseppe Garibaldi ancora protagonista proprio per la sua vicinanza a Beatrice Luzzi.

Signorini, inoltre, potrebbe tornare nuovamente sull’interesse di Massimiliano Varrese che ha ribadito di non ricambiare l’interesse dell’attore che, tuttavia, negli scorsi giorni, ha tentato nuovamente di avere un confronto con lei. Infine, l’attenzione potrebbe spostarsi su Arnold che ha avuto una piccola crisi negli scorsi giorni.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Sono tanti i modi per restare sempre informati sui concorrenti e le dinamiche del Grande Fratello 2023. La puntata serale di questa sera può essere vista in diretta televisiva su canale 5, al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. Tuttavia, chi preferisce, può guardare anche la diretta streaming della puntata su Mediaset Infinity che trasmette anche le immagini della casa attraverso due regie differente.

Con Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come applicazione, inoltre, è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse, le varie clip della serata nonchè quelle inerenti alla quotidianità degli inquilini più famosi d’Italia.











