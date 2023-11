Grande Fratello 2023, addio al doppio appuntamento settimanale/ Via il lunedì, ecco quando andrà in onda

Grande Fratello 2023: addio al lunedì e alla doppia puntata

Il Grande Fratello 2023 va in onda da circa due mesi. Sin dalle prime puntate, il reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato trasmesso due volte a settimana ovvero il lunedì e il giovedì. Un doppio appuntamento che richiama quanto accaduto anche nella scorsa edizione ma che quest’anno durerà meno del previsto. Il Grande Fratello, infatti, si adatta alle esigenze del palinsesto Mediaset non solo perdendo il doppio appuntamento settimanale, ma anche il lunedì, giorno in cui è andato sempre in onda negli ultimi anni.

Una decisione quella di cambiare il palinsesto che arriva direttamente dai vertici di Mediaset, decisi a lasciare spazio ai programmi in partenza tra poche settimane. Il doppio appuntamento con il Gf proseguirà per qualche settimana, ma cambia il giorno della messa in onda della puntata.

Grande Fratello 2023: ecco quando va in onda

Il Grande Fratello 2023 andrà in onda due volte a settimana fino al 22 novembre, ma non andrà più in onda di giovedì, bensì di lunedì. Dal 27 novembre, però, ci sarà un ulteriore cambiamento. Lunedì 27 novembre, infatti, partirà la nuova edizione di Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il reality, così, perderà il lunedì e andrà in onda solo il mercoledì lasciando la serata del giovedì allo show Io Canto Generation in prime time su Canale Cinque.

Il reality, dunque, farà compagnia ai telespettatori a metà settimana lasciando anche il venerdì sera che, invece, è destinato alla nuova edizione di Ciao Darwin, in partenza il 24 novembre. Il GF, dunque, rappresenta il jolly da spostare in base alle esigenze del palinsesto.

