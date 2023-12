Grande fratello 2023, anche una nota cantante tra i nuovi ingressi nella Casa/ Lo spoiler TV bomba!

Grande fratello 2023, tra gli spoiler bomba le new entries vip!

Il cast del Grande Fratello 2023 si allarga con delle preannunciate new-entries, come una nota cantante tra le due vip nelle anticipazioni di Alfonso Signorini. É quanto si profila a prima firma su Il sussidiario.net sulla scia di un intervento a mezzo social, dove incalzato dai quesiti degli internauti sul gioco nella Casa il conduttore di Grande fratello 2023, Alfonso Signorini, fa sapere in netto anticipo che per la quota vip e da ex Temptation Island Greta Rossetti é in procinto di fare accesso al reality show, come nuova concorrente. Tra le due new entries vip previste, alla rivale dell’amore conteso Mirko Brunetti di Perla Vatiero, Greta Rossetti, si aggiungerebbe inoltre una nota cantante e attrice: si tratterebbe di Rosanna Fratello.

Ciro Petrone, chi vincerà il Grande Fratello 2023?/ L'ex concorrente si sbottona: "Vedrei vincitrice…"

“Posso dirvi che uno dei nuovi ingressi è un ragazzo non famoso che arriva dall’estero, precisamente dalla Corea del Sud, Seul – fa sapere tra gli spoiler di Grande fratello 2023, Alfonso Signorini -. Sabato oltre a Greta Rossetti entrerà nella casa anche un’altra persona e si tratta di una donna. Volete anche un ragazzo bono per Perla Vatiero? Tranquilli che ne arriverà almeno uno molto notevole”.

Perla Vatiero spiazza, la rivelazione al Grande Fratello/ "Per me Mirko Brunetti è il padre dei miei figli"

E tra le new entries femminili, si impone poi il nome della famosa cantante, pronta a varcare la porta rossa nella Casa di Grande fratello 2023.

Chi é la preannunciata vip di Grande fratello 2023

La nuova inquilina del GF nasce il 26 marzo 1951 a San Severo, nei pressi della Puglia. Elda Rosanna Fratello è una cantautrice e attrice italiana, dal segno zodiacale Ariete, appena 72enne. Riuscirà la preannunciata concorrente vip a sostenere il peso delle dinamiche nel gioco del reality show condotto da Alfonso Signorini? Chiaramente, le new entries al Grande Fratello 2023 sono previste a partire dalla nuova e 23a puntata di Grande fratello 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 2 dicembre 2023, in prima serata.

Paolo Masella, incidente imbarazzante al Grande Fratello/ Rimasto seminudo dopo la doccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA