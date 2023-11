Grande fratello 2023, Angelica Baraldi a rischio con Rosy Chin e Vittorio Menozzi immune/ Il pronostico

Grande fratello 2023, Rosy Chin e Angelica Baraldi rischiano al televoto con Vittorio Menozzi

Nell’attesa generale per la nuova e 22a puntata di Grande fratello 2023, prevista per la prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset, Vittorio Menozzi può dirsi salvo mentre Rosy Chin e Angelica Baraldi si direbbero a rischio. O almeno questo é quanto si profila in un pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, alla base dei dati di un sondaggio web che chiama l’occhio pubblico a esprimere una preferenza, al quesito sul televoto del Grande Fratello 2023 in corso : “chi vuoi salvare?”.

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, “complotto” al Grande Fratello 2023?/ Retroscena sul montepremi

Il televoto corrente, indetto per il rischio di una eliminazione, vede nominati i nip Vittorio Menozzi, Angelica Baraldi e Rosy Chin, di cui il primo si direbbe il papabile immune nell’attesa per i risultati previsti nella puntata del reality datata 27 novembre 2023.

Vittorio é immune e Angelica eliminata, al Grande Fratello 2023?

La diretta dell’appuntamento in chiaro su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity vedrebbe Vittorio Menozzi primo classificato, salvo per il 68% dei voti, quindi papabile immune, non nominabile al nuovo giorno di nomination al Grande Fratello 2023. Secondo classificato, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, é poi Rosy Chin votata al 21% dei voti, seguita poi al terzo posto dall’ultima classificata nelle anticipazioni del reality show, Angelica Baraldi.

Grande fratello 2023, Perla Vatiero ci riprova con Mirko Brunetti?/ La confessione a Beatrice Luzzi spiazza

La nip dai lunghi capelli cotonati, quotata all’11% dei voti, sarebbe quindi anticipata come una possibile eliminata alla nuova puntata del reality , Grande Fratello. Questo, vista la risicata percentuale di voti pronosticata in suo favore per il salvataggio nel gioco sulla convivenza forzata.

Chiaramente, mentre Beatrice Luzzi interviene tra i possibili ritrovati fidanzati Perla Vatiero e Mirko Brunetti, volendo vederci più chiaro sulla loro turbolenta lovestory, la sola messa in onda dell’attesa puntata di Grande fratello può confermare o sconfessare, in tutto o in parte, quanto pronosticato.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati/ "Non è innamorata di me", lei smentisce sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA