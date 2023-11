Grande fratello 2023, Angelica Baraldi una “doppiogiochista”/ Il video virale la inchioda: eliminata?

Grande fratello 2023, Angelica Baraldi

Angelica Baraldi é una “doppiogiochista” tra le dinamiche di Grande fratello 2023, a detta degli haters, tanto che ora si vedrebbe a rischio di risultare l’eliminata al nuovo televoto del reality show.

La prova televoto corrente, i cui risultati finali sono attesi per la nuova e 17a puntata serale di Grande fratello 2023, vede tra i nominati per il rischio di un’eliminazione Angelica Baraldi schierata contro Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer, Giselda Torresan. Oltre il sondaggio web aperto tra le Instagram stories, a vederla papabile eliminata al televoto corrente, é ora anche una compagine di utenti attivi sul social X in una dura critica destinata alla mora gieffina dalla lunga chioma.

Il motivo della funesta previsione del web? La gieffina rappresenterebbe l’incoerenza in carne ed ossa, come sostenuto nella caption del frame virale su X di un video che immortala la diretta interessata nella Casa del gioco di Cinecittà: “Angelica la comodina: ‘Sono l’ultima che pensa al gioco’. Dopo due secondi: “Speriamo bene”(Per la nomination). CHE INCOERENZA“.

Angelica Baraldi é l’eliminata di Grande fratello 2023?

Stando all’accusa nel web, quindi, Angelica Baraldi prima lascerebbe intendere di non badare alle dinamiche del gioco, prendendo le distanze dal ruolo dell’abile stratega da reality show che sappia come apparire impeccabile e accalappiarsi il consenso dell’occhio pubblico, per poi smentirsi da sola, auspicandosi per lei il sostegno degli appassionati e la salvezza nel gioco.

E l’accusa mossa a carico della gieffina giunge nella rete sulla scia della polemica che vede la stessa Angelica Baraldi tacciare Giampiero Mughini di un’offesa alla sua persona. Questo, relativamente ad una serie di dichiarazioni rilasciate su di lei dal giornalista durante l’Halloween party 2023 di fine ottobre scorso, tenutosi al Grande Fratello 2023.

