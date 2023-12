Grande fratello 2023, Anita Olivieri a rischio: il web invoca la squalifica/ Esplode il caso della Casa

Grande fratello 2023, Anita Olivieri rischia nel gioco della Casa: la richiesta della squalifica

Rappresenta una papabile minaccia alla leadership di Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, eppure quest’ultima rischia grosso nel gioco di Grande fratello 2023, con il web che invoca la squalifica ai suo danni. Schiere di fan, tra gli spettatori del gioco nella Casa più spiata d’Italia, si auspicano che la produzione del reality show stabilisca un provvedimento disciplinare più forte rispetto alla sentenza emanata in occasione della nuova e 23a puntata. Occasione in cui, ai danni della bionda competitor, il Grande fratello rilasciava io verdetto della decisione di mandarla dritta in nomination, tra i nominati dei concorrenti al televoto per il rischio eliminazione. Questo, per una grave infrazione delle regole previste nel regolamento di Grande fratello 2023.

Il contenzioso nasce dal momento che i famigliari hanno fatto pervenire nella Casa i farmaci che servono ai loro cari, concorrenti gieffini. E la mamma di Anita ha tolto dalla scatola il bugiardino e l’ha sostituito con un biglietto scritto da lei, in contrasto con il regolamento che vieta ogni contatto con l’esterno per i gieffini di Grande fratello 2023. La mossa furba della mamma della bionda gieffina non sarebbe stata scoperta se la Olivieri non si fosse trincerata sotto una coperta con Rosy Chin per leggere il biglietto dal messaggio proibito. E il video di questa infrazione è diventato virale via social, tanto che la produzione del Grande Fratello 2023 ha infiammato la richiesta social corrente nel web che invoca la squalifica di Anita Olivieri dal gioco, stabilendo per lei un provvedimento. Ovvero la nomination d’ufficio, nel corso della scorsa diretta serale televisiva, di sabato.

Le reaction all’infrazione di Anita Olivieri

“Hai commesso una grave infrazione -sentenzia il conduttore Alfonso Signorini in puntata, riferendosi ad Anita Olivieri-. Chi entra nella Casa del Grande Fratello stringe un patto di lealtà con il pubblico e con il programma. Chi viola questo patto va inevitabilmente incontro a delle conseguenze. Come spesso accade in Casa avete ricevuto delle medicine da parte delle vostre famiglie. Anita, dentro una di queste medicine che ti sono state consegnate, tua madre ha nascosto un bigliettino per te. E abbiamo le prove”. La comunicazione da cartellino giallo, che il web chiede di convertire al carrellino rosso con una squalifica per lei, poi prosegue su Anita:

“Sei venuta meno con un patto di fiducia con il programma, è evidente. Da una parte tua madre non doveva fare quel che ha fatto e dall’altra tu avresti dovuto parlarne con il Grande Fratello. Per questo tu passi direttamente al televoto per la prossima eliminazione che avverrà sabato prossimo”.

Nelle ore dell’attesa generale per la nuova e 24a puntata di Grande fratello 2023, intanto, fa rumore la richiesta social di una squalifica di Anita Olivieri dal gioco nella Casa, mentre lei dichiara guerra alla new entry Greta Rossetti. Tra i messaggi social più aggreganti nel web si leggono: “#grande fratello, stiamo ancora aspettando che prendiate provvedimenti di squalifica contro Anita per aver bestemmiato ben due volte!!! Ora anche basta!!! #mediaset”, “Speriamo esca lunedì “, “Anita, Rosy e Giuseppe sotto le coperte…ora parlano in codice… non è da squalifica?”, si legge tra i messaggi social più critici, alla mention di Anita Olivieri.











