Grande fratello 2023, Anita Olivieri: “Al posto tuo non sarei entrata…”/ É scontro con Greta Rossetti!

Grande fratello 2023, Anita Olivieri e Greta Rossetti sono preannunciate rivali nella Casa

Nelle ore segnate dall’attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2023, si infiammano le vibes del reality, con un confronto tra Anita Olivieri e Greta Rossetti. Nel triangolo che forma al ruolo di “terza incomoda”, tra gli ex storici di Temptation Island Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la new entry al Grande Fratello 2023, Greta Rossetti, si direbbe candidata ad un’accesa competizione con la coinquilina bionda, Anita Olivieri. Con quest’ultima che da giorni si impone come una minaccia per la leadership della ormai perenne favorita nel gioco dell’occhio pubblico, Beatrice Luzzi.

Complice l’amicizia con l’eliminata alla 23a puntata Angelica Baraldi, Anita Olivieri si é palesata in contrapposizione alla new entry Greta Rossetti, che non ha fatto mistero della sua intolleranza alla prima.

“Mi sono resa conto di aver sbagliato e ho chiesto scusa a chi dovevo -fa quindi sapere Greta ad Anita, al tentativo di un chiarimento post-puntata, forse volto a spegnere il fuoco della rivalità -. Principalmente, ero arrabbiata con Angelica, ma chiedo scusa anche a te, Anita.”. Dal suo canto Anita Olivieri sembra accettare le scuse, seppur mantenendo i toni di un’accesa competizione al confronto con Greta Rossetti. La bionda, infatti, perdona l’errore della mora pungendola, dichiarando cioé di sentirsi in un certo senso incurante dell’accaduto, che non prende le cose troppo seriamente e che tutti commettono errori: “Non preoccuparti, io scherzo tutto il tempo e prendo poche cose sul serio. Il resto mi scivola addosso. Siamo umani, tutti sbagliamo.”. Greta sottolinea, relativamente alle dinamiche di gioco e a quello che si possa pensare sul suo conto nella Casa, di non avere alcuna intenzione di mettersi tra Mirko e Perla (che registrano un riavvicinamento), anche nel caso in cui i due ex non tornassero insieme. Chiarisce che non ha più interesse a riallacciare una frequentazione con Brunetti: “Vedo due persone innamorate che devono ritrovarsi, ma anche se Mirko non tornasse con Perla, io non lo vorrei più.”.

Anita Olivieri e le dichiarazioni pungenti, a Greta Rossetti: il confronto al Grande Fratello 2023

E Anita Olivieri coglie la palla al balzo per punzecchiare ancora Greta, confessandole che, al suo posto, non sarebbe mai entrata nella Casa del Grande Fratello. Tuttavia, non nasconde l’auspicio alla mora competitor che Greta possa mostrare la sua vera personalità, incurante di influenze esterne, come l’opinione social ed ogni altra forma di giudizi esterni.

“Se fossi stata al tuo posto -sentenzia Anita Olivieri su Greta Rossetti-, non sarei mai entrata qui dentro. Penso che tu sia qui per te stessa, ma ho paura che tu possa essere influenzata dagli altri e dai social media. Ti auguro di mostrare chi sei veramente, indipendentemente da ciò che gli altri si aspettano da te. Quello che sei verrà fuori, anche se cerchi di nasconderlo.”.

