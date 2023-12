Grande fratello 2023, Anita Olivieri difende Massimiliano Varrese/ É polemica: c’entra Beatrice Luzzi!

Grande fratello 2023, Anita Olivieri si schiera: la guerra Beatrice Luzzi vs. Massimiliano Varrese divide il web

Nell’attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2023, Anita Olivieri si schiera nella querelle della Casa che vede tra loro contrapporsi Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. La Olivieri prende posizione dopo che all’ultima puntata di Grande fratello 2023, andata in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity sabato 16 dicembre 2023, il conduttore Alfonso Signorini ha invitato Massimiliano Varrese ad assumere una condotta rispettosa nei riguardi di Beatrice Luzzi. Questo, sulla scia di una polemica nata nel web che taccia l’attore di assumere spesso e volentieri un atteggiamento a sfondo di bullismo e misoginia verso la collega attrice dalla fulva chioma. E durante un fuorionda nella puntata che ha decretato l’eliminazione di

Sara Ricci come anticipato nell’annesso pronostico

, così come ora segnalano in rete sui social gli spettatori di Grande fratello 2023, Anita ha voluto sostenere Massimiliano, infiammando così la polemica corrente online.

La stessa vede l’occhio pubblico avanzare la richiesta alla produzione del reality show di un provvedimento disciplinare ai danni di chi muova attacchi continui nei riguardi di Beatrice Luzzi e/o li sostenga: “Noi ti abbiamo capito e tu sai perché. La verità la sappiamo e la sa chi la deve sapere. Follia“, ha confortato Varrese, Anita. Ma non é tutto.

L’intervento del conduttore, Alfonso Signorini, spegne il fuoco della querelle di Grande fratello 2023?

Perché, poi, nella medesima serata, Anita Olivieri ha avuto un confronto acceso con Beatrice, tacciandola di istigare i coinquilini alla violenza fisica e verbale: “Tu spingi le persone al limite. Al limite arrivano le persone con te! È questa la realtà! Spingi le persone al limite!“. Uno scontro che contribuisce ad alimentare le tensioni dentro e fuori la Casa di Grande fratello 2023, dal momento che il gruppo di gieffini vip e nip appare sempre più diviso e via social divampa il fuoco della polemica sul reality, nella dominante richiesta di una squalifica dal gioco di chi, come nel caso di Massimiliano Varrese, spesso e volentieri attacca Beatrice.

“Noi non siamo qui per alimentare le polemiche -é stato poi l’intervento in puntata di Alfonso Signorini, che esorta i gieffini a spegnere il fuoco delle tensioni per una convivenza in rapporti civili -. Noi siamo qui per costruire. […] Per cui se adesso voi vi mettete a fare le polemiche steriche, non è quello lo spirito. Costruite qualcosa insieme!“.

