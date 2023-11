Grande fratello 2023, Anita Olivieri: “Mi sono rotta il ca**o, é una…”/ L’attacco a Beatrice Luzzi

Grande fratello 2023, Anita Olivieri attacca Beatrice Luzzi: si accende la competizione

Si infiammano le atmosfere nel gioco di Grande fratello 2023, con una pungente Anita Olivieri, che si scaglia contro Beatrice Luzzi.

Mentre si attendono i risultati del televoto al rischio eliminazione, previsti nella puntata di Grande fratello 2023 del 2 dicembre 2023 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Anita Olivieri ha un battibecco con Beatrice Luzzi. In una serata burrascosa, la nomination subita da Beatrice Luzzi si rivela indigesta per Anita Olivieri, che quindi da almeno tre giorni non fa altro che contestare le dinamiche nel gioco condotto dall’attrice vip.

Anita Olivieri e Beatrice Luzzi: chi avrà la meglio, al Grande Fratello 2023?

Non a caso, Anita Olivieri registra un avvicinamento a Giuseppe Garibaldi, mentre lui lava i piatti per una penitenza subita al gioco della bottiglia, e tra i due sembra esserci un sodalizio contro l’ex fiamma di lui, Beatrice Luzzi. L’attrice vip, di contro, si scaglierebbe contro il duo, mirando alle due presenze coinquiline al grido di persone “squallide”. Una reaction che, stando a quanto trapela nel web del Grande Fratello 2023, poi, vede Anita Olivieri scagliarsi pungente contro Beatrice Luzzi, finendo i lacrime in sauna, in una confidenza condivisa con Rosy Chin:

“Non voglio diventare una persona che non sono, se inizio a diventarlo voglio uscire. -é l’attacco contro Beatrice Luzzi, di Anita Olivieri -.Mi sono rotta i co***oni di rispondere a una cretina che mi rompe i co****ni dalla mattina alla sera. Non c’ha una vita. Non mi posso fare insultare e stare zitta così sembra che lei ha ragione quando non ha le rotelle a posto”. Lo sfogo critico della bionda gieffina, mentre é in corso il televoto di Grande fratello 2023, contro Beatrice Luzzi, poi, prosegue: “Le ho chiesto scusa, le ho detto non mi metterò più in mezzo anche quando hanno fatto la festa della Puglia, Giuseppe mi veniva vicino e io non gli ho manco parlato perché non volevo sapere un cavolo di loro, allora perché ricominci? Perché vuoi fare dinamiche. Lei ha paura di me perché poi quando le rispondo sta zitta”.

La competizione si fa infuocata, al Grande Fratello 2023, tra le due primedonne nella Casa: “Lei in qualche modo mi teme sta lì che c’ha paura perché le cose le dice a Giuseppe ma a me in faccia le cose non le dice mai. Le dice in puntata ma sa che io mi alzo e le rispondo”, é la sentenza nuda e cruda della bionda sulla rossa. Ma chi avrà la meglio, al Grande Fratello 2023?











