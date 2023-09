Grande fratello 2023: Anita, Samira, Lorenzo, Vittorio e Giuseppe al televoto/ Chi si salva? Il pronostico

Grande fratello 2023, finiscono al primo televoto Lorenzo, Vittorio, Samira, Giuseppe e Anita

Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi, Samira Lui, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri sono i cinque concorrenti NIP finiti al primo televoto del Grande Fratello di cui, intanto anticipiamo i risultati. Dal momento che le prove televoto nascono nella storia del gioco tv del Grande Fratello al fine di chiamare l’occhio pubblico alle votazioni in vista di una eliminazione, i sostenitori dei summenzionati cinque temono il peggio per i gieffini, all’appello Lorenzo, Vittorio, Samira, Giuseppe e Anita.

Anita Olivieri è fidanzata?/ Lei si professa single al Grande Fratello 2023, ma una segnalazione...

Tuttavia, al di là del rischio eliminazione che le nomination prevedono alle prove televoto per i singoli nominati, indicati come candidati all’eliminazione dai compagni nel gioco, i cinque gieffini finiscono al televoto per una motivazione inaspettata. Ossia quella che alla prima puntata del Grande Fratello chiama il pubblico a stabilire il preferito della Casa più spiata d’Italia, per l’immunità dalla nuova tornata di nomination.

Nikita Pelizon, frecciatina a Signorini per il Grande Fratello 2023?/ "Da chi dice di adorarti e poi..."

Le stesse sono previste alla seconda puntata nel primo doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello, che bissa in data venerdì 15 settembre, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset infinity.

Il pronostico del primo televoto, a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net, sulla base di un sondaggio indetto sul web, aperto agli internauti, vede accreditato all’immunità e quindi al salvataggio dalle nuove seconde nomination Lorenzo, Vittorio e Samira (unica very vip tra i nominati) in un ex aequo al 29% dei voti, seguiti poi al secondo posto da Giuseppe con il 14% dei voti e in ultima posizione Anita con 0 voti. Questo secondo i dati aggiornati al 12 settembre 2023, all’indomani della data della prima puntata del Grande Fratello. Insomma dei cinque nominati a rischiare di di più l’eliminazione sarebbe Anita, in una previsione analitica in prospettiva dell’attesa seconda puntata del Grande Fratello.

Lorenzo Remotti, prima parolaccia al Grande Fratello 2023/ Gli autori sbottano in confessionale e...

Occasione in cui Anita potrebbe essere nuovamente nominata dai compagni di gioco e una volta finita in nomination potrebbe rivelarsi la prima eliminata del Grande Fratello 2023.

E, intanto, tra gli altri concorrenti in corsa al gioco della Casa, Paolo Masella diventa un nuovo caso della Casa, sospettato di celare un passato da vip nel cast di Il mondo di Patty.











© RIPRODUZIONE RISERVATA