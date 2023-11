Grande fratello 2023: Beatrice Luzzi domina al televoto, tra i 9 nominati/ Il pronostico della 23a puntata

Grande fratello 2023: Beatrice Luzzi é a rischio tra i 9 nominati al televoto, ma…

Nell’attesa per la 23a puntata di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi si impone come la candidata al titolo di immune, tra i 9 nominati al televoto in corso del reality show. É quanto si profila in un pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, stando alle percentuali provvisorie dei voti giunti al sondaggio web aperto sul televoto di Grande fratello 2023. E al quesito “chi vuoi salvare?” del sondaggio indetto da grande fratello.forumfree online, la vip Beatrice Luzzi é la favorita dal supporto nel web, quindi salva e papabile immune, non nominabile al nuovo girone di nomination, quotata al 47,30% dei voti. A seguire, il secondo classificato é il nip Vittorio Menozzi, votato al 19,69% tra i nominati. Terza posizione, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, é poi la nip Anita Olivieri, votata con il 7,49% dei voti. Fuori dalla Top 3, quarto posto per Giuseppe Garibaldi, votato al 6,53% dei voti. Quinto Massimiliano Varrese, votato al 6,01%. Sesta posizione, poi, per il mio Paolo Masella, votato al 5,05% dei voti.

Nella Top9 dei nominati di Grande fratello 2023, segue la nip Rosy Chin, che votata al 3,22%, date le risicate percentuali di voti in favore per il salvataggio nel reality, rischia l’eliminazione insieme al penultimo Alex Schwazer con il 2,96% e l’altra vip Fiordaliso, votata all’1,74%. Insomma, Fiordaliso si direbbe la principale candidata al titolo di nuova eliminata di Grande fratello 2023.

Chiaramente, quanto pronosticato relativamente all’immunità e all’eliminazione potrà confermarsi o smentirsi, in tutto o in parte, in occasione del verdetto sui risultati del televoto, attesi nella 23a puntata di Grande fratello 2023. Ossia nella prima serata in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, della diretta prevista in data sabato 2 dicembre 2023.

