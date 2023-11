Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi: “Lui campa su questo giochetto…”/ L’accusa all’ex Giuseppe Garibaldi 

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di nuovo ai ferri corti

Beatrice Luzzi fa mormorare nella Casa del Grande Fratello 2023, in particolare la sua fiamma storica Giuseppe Garibaldi, al quale, nonostante un recente riavvicinamento tra loro, lei ora lancia una clamorosa accusa.

Il nuovo contenzioso che compromette i già compromessi rapporti tra l’attrice e il bidello nasce per una confidenza critica di Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi. Quella di avere come la sensazione che la vip stia conducendo un gioco volto alla visibilità, i consensi e il tornaconto personali e che quindi giochi anche con i sentimenti e i pensieri di Giuseppe, nel bene e nel male. Un sospetto maturato sulla base di una conversazione in cui tra il serio e il faceto Beatrice e Marco Maddaloni parlano di come potrebbero investire il cospicuo montepremi finale, in caso di vittoria finale al reality show.

La nuova accusa, al Grande Fratello 2023

Giuseppe Garibaldi, alla luce dello spiffero, sembra alquanto condizionato da Anita. Confida a Vittorio Menozzi, competitor nip al Grande Fratello 2023, che non gli piace il rapporto che si è creato tra lui e Beatrice e al contempo sembra assumere l’atteggiamento di chi si direbbe una vittima, nel suo caso dei sospetti piani di Beatrice Luzzi.Ma, ecco che Beatrice Luzzi, evidentemente accortasi di cosa cova Giuseppe Garibaldi nella Casa di Grande fratello 2023, torna a scagliarsi contro l’ex fiamma in un nuovo dialogo con il judoka, Maddaloni:

“Lui fa così perché vive di questo, campa qui di questo. Campa sulla mia pelle da un mese e mezzo e continua a farlo per fare storia -fa sapere nella sua aspra sentenza l’attrice ai danni del nip, Giuseppe Garibaldi -…per fare le famose dinamiche. Lui è strumentalissimo nei miei confronti, campa su questo giochetto e alimenta questa cosa”.

E poi ancora: “Soprattutto dopo aver visto l’aereo ex “beabaldi” perché alla fine è questo, è una settimana che ha ricominciato ad andare da Fiorda…ha chiuso una storia in diretta il giorno del mio compleanno…io non sono proprietà di nessuno. Men che meno di uno a cui ho dato sincerità e sentimento e da cui ho preso tanta me**a quindi adesso sono veramente a limite”.

