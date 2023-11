Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi: “Lui non ha voluto..”/ Lo sfogo in lacrime sull’ex, Alessandro Cisilin

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi ricorda l’amore perduto

Beatrice Luzzi pensa ancora all’ex compagno storico Alessandro Cisilin, al Grande Fratello 2023, tanto da commuoversi al pensiero di non essere riuscita a convolare a nozze con lui.

Il momento intimista si registra con l’attrice che si lascia andare ad una confidenza nella Casa di Grande fratello 2023 con Rosy Chin e Mirko Brunetti, dove la Luzzi si commuove nel ricordare la fine del suo rapporto con l’ex compagno Alessandro Cisilin.

Giuseppe Garibaldi, proposta hot a Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ "Dove vorrei fare l'amore con te"

“Eravamo molto innamorati, molto innamorati. Sono stati bellissimi i primi anni con i bimbi piccoli…Momenti magici, divini -ammette particolarmente commossa l’attrice vip-. -E quello tra Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin non può dirsi una storia fugace ma un amore importante che ha portato l’attrice a diventare mamma al di là del mancato matrimonio -. Bellissimo. Ho scritto anche un libro su questo, un manuale/diario. Però è chiaro che come coppia non avevamo storia, non eravamo strutturati né abbiamo avuto il tempo di formarci perché eravamo soli, senza i nonni, senza babysitter, abbiamo avuto delle difficoltà economiche. Quindi abbiamo macinato…Sempre concentrati tantissimo sui figli, anche troppo. E poi alla fine è finita così, però è stato bellissimo lo stesso.”.

Infortunio Beatrice Luzzi si ritira del Grande Fratello Vip 2023?/ La reazione

La rottura tra Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin

Chi ha fatto il primo passo per la rottura? Con l’attrice incalzata sul quesito da Rosy Chin, la versione di Beatrice Luzzi non si fa attendere: “Ti dico la mia versione. Diciamo che lui è un tipo…Eravamo tutti e due un po’ single di nostro, poi lui è particolarmente solitario come persona. Abbiamo avuto varie difficoltà, economiche e sai…gestire i figli da soli. Quando sei in crisi o ci metti il 150% e ce la metti tutta o cominci a fare passi indietro. E lui – io dico il mio punto di vista – ha fatto molti passi indietro e ha cominciato a dire cose un po’ forti, tipo il non sposarci. Perché lui è un tipo un po’ anarchico, quindi l’idea del matrimonio no. Però secondo me ad un certo punto ci stava, io gliel’avevo detto e lui non ha voluto.Poi io volevo che cominciassimo ad essere coppia, a uscire, mondanità, divertirci etc. Ma mi sono resa conto che lui non era mai stato così, neanche da adolescente. Non gli interessava, gli chiedevo una cosa che non era sua. Io ero molto mondana, avevo voglia di divertirmi, di rilanciare…Invece lui è molto casalingo, è ripetitivo. Gli andava bene così”. E quindi, la versione della concorrente al Grande Fratello 2023 prosegue ancora, tra i toni commossi: “E’ molto appassionato di calcio…Figli, lavoro e calcio. In generale gli uomini sono un po’ così, poi ci sono le eccezioni. Lui non avrebbe mai mollato formalmente però la separazione in casa l’ha creata lui. Io non mi sono accontentata, ma devo dire che dal giorno dopo lui è sempre venuto a casa lo stesso. E’ chiaro che per due anni ha fatto la vittima che l’ho avevo lasciato io ma sa benissimo in sostanza, profondamente, lo ha fatto lui. E così è andata.”.

Grande fratello 2023: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ci riprovano?/ Lui le scrive un biglietto e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA