Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi: “Qui non c’é lucidità…”/ L’accusa a Massimiliano Varrese!

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi si pronuncia sul caso Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi rompe il silenzio su Massimiliano Varrese, il diretto rivale al Grande Fratello 2023, tacciato nella polemica corrente dell’occhio pubblico di muovere maschilismo e bullismo nei continui attacchi verso di lei.

La scorsa puntata di Grande fratello 2023 ha visto il conduttore Alfonso Signorini intervenire, a fronte della richiesta avanzata dagli internauti nel web di un provvedimento disciplinare ai danni di Massimiliano Varrese. Il conduttore ha esortato l’attore a trovare la giusta mediazione con l’attrice, estendendo l’invito per una convivenza in rapporti civili, a tutti i coinquilini.

L’attore é accusato, dentro e fuori il gioco nella Casa più spiata d’Italia, di attacchi gratuiti e ripetuti nei riguardi di Beatrice Luzzi, anche se intanto nella puntata di discussione Massimiliano Varrese trova il pronto conforto di Anita Olivieri che gli tende la mano, schierandosi contro Beatrice Luzzi. Per la bionda nip, sarebbe la vip a istigare i coinquilini all’avversione nei suoi stessi riguardi.

E, intanto, non mancano tra le altre opinioni sul caso Massimiliano Varrese, tra le mura della Casa, quella della Luzzi.

“I suoi atteggiamenti sono molto gravi,

ma qui dentro non lo capiscono, perché manca la lucidità -fa sapere Beatrice Luzzi, nell’attesa generale per la nuova puntata di Grande fratello 2023, per cui al televoto corrente sono a rischio tre nominati-. L’hanno capito meglio fuori che dentro la Casa”.

Gli autori del GF, alle parole di Beatrice sul Caso Varrese, si sono precipitati a skippare l’audio e a cambiare inquadratura, registrando quella che il popolo nel web ora definisce una “censura” ai danni dell’attrice dalla fulva chioma.

Insomma, per i segnalatori nel web sembra che la produzione del reality voglia proteggere “il colpevole” per l’accusa dell’occhio pubblico generale, dei

discutibili comportamenti assunti verso Beatrice Luzzi.

