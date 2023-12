Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi rientra nella Casa/ Il ritiro é annunciato?

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi lascia il reality show? Il gossip choc

Beatrice Luzzi sorprende l’occhio pubblico di Grande fratello 2023, con una re-entry nella Casa più spiata d’Italia, dopo il preannunciato ritiro dal reality show. É quanto trapela, nelle ore segnate dall’Avvento di Natale 2023, nel Reality della Casa dei vip e nip più chiacchierati d’Italia.

Alfonso Signorini, frecciatina a Greta Rossetti al Grande Fratello 2023: "Ci credo poco!"/ "C'è gente che..."

Beatrice Luzzi, per la quota vip tra i concorrenti in corsa nel gioco sulla convivenza forzata, rientra nella Casa più spiata d’Italia, per poi avvalorare il gossip sul possibile ritiro dal reality show annunciato. Alla re-entry nella Casa l’attrice dalla fulva chioma é accolta con calore dalla maggior parte dei rivali coinquilini nel gioco condotto da Alfonso Signorini, nonostante la competizione al Grande Fratello 2023 sia letteralmente agguerrita.

L’attrice segna la re-entry al Grande Fratello 2023 dopo tre giornate di assenza dalla Casa, spiegando che il padre alla veneranda età di 86 anni é stato sottoposto ad un intervento delicato. Da qui, quindi, é presto svelato il motivo legato alla lontananza dal bunker popolare della preannunciata vincitrice di Grande fratello 2023 per i sondaggi web sulla finale del gioco. Eppure, in questi giorni non accenna ad arrestarsi il gossip incessante sui social della rete, che anticipa il ritiro dell’attrice, al di là della aspettativa dell’occhio pubblico generale, che vede proprio Beatrice Luzzi candidata al titolo di vincitore di Grande fratello 2023.

Federico Massaro deluso da Anita Olivieri al Grande Fratello 2023: "No comment"/ "Ho visto delle cose che..."

Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello 2023: silenzio rotto sul ritiro annunciato

E in un feedback avverso di espressioni facciali visibilmente infelici al ritorno nella Casa, si attenzionano i gieffini Massimiliano Varrese e Giuseppe Mazzini, rispettivamente l’eterno rivale attore collega e la storica ex fiamma nella Casa, di Beatrice Luzzi. A fronte del content della nuova puntata del sabato sera di Grande fratello 2023, al suo ritorno Beatrice Luzzi consola la rivale Rosy Chin, letteralmente giù di corda, al punto di minacciare l’uscita di scena volontaria pubblicamente. Questo, l’attrice lo fa esortando l’esperta di arte fusion della cucina orientale miscelata con la cucina occidentale a rivalutare l’importanza di proseguire il gioco avviato e a non abbandonarlo, se non in presenza di un motivo serio. Consolando Rosy, l’attrice quindi rompe il silenzio sul gossip che la vede protagonista sulla sua re-entry, svelando che allo stato nel momento della sua visita familiare suo padre stia bene ma vista l’età dell’uomo, se dovessero esserci delle complicanze per lui, allora abbandonerebbe definitivamente il Grande fratello 2023. Questo, dopo un acceso televoto settimanale che ha visto a rischio, tra i nominati, Marco Maddaloni…











© RIPRODUZIONE RISERVATA