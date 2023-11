Grande fratello 2023: Beatrice regina di cuori, Ciro e Rosy a rischio e…/ Il pronostico della 20a puntata 

Grande fratello 2023, a rischio eliminazione tra i nominati la vip Beatrice Luzzi e…

Sale l’attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2023, che vede a rischio di eliminazione Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e Grecia Colmenares. Il televoto di rischio in corso, tra nip e vip, si preannuncia decisivo per una nuova eliminazione dal reality show, in un pronostico a prima firma su Il sussidiario.net stilato sulla base di un sondaggio web. Lo stesso, tra le Instagram stories, chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza tra i nominati in corsa al Grande Fratello 2023, al quesito “Chi vuoi salvare?”.

Al primo posto, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, si impone Beatrice Luzzi, votata con un plebiscito di voti al 54%, quindi papabile immune, non nominabile al nuovo girone di nomination e quindi salva al televoto. A seguire, secondo classificato é l’altro attore vip, Massimiliano Varrese, quotato al 15% dei voti. Terza classificata é la nip Anita Olivieri, quotata all’11% dei voti in un pari merito con la vip Grecia Colmenares.

E tra i concorrenti del Grande Fratello 2023 che più rischiano l’eliminazione si rilevano, rispettivamente votati al 6 % e al 4% dei voti, l’attore vip Ciro Petrone e la nip Rosy Chin, date le risicate percentuali di votazioni espresse a loro beneficio per il salvataggio. Se la chef dell’arte culinaria fusion dovesse confermarsi come l’ultima nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, alla 20a puntata di Grande fratello 2023 attesa per il 16 novembre 2023, dunque sarebbe Rosy Chin a lasciare il gioco.

Chiaramente la sola messa in onda dell’attesa puntata, prevista in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, potrà confermare o sconfessare, in tutto o in parte, quanto pronosticato sull’esito del televoto in corso. Nel frattempo, gli ex Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ufficializzano la loro rottura in amore e…













