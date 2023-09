Grande Fratello 2023, bufera sul collega di Giselda Torresan/ Gesto choc in diretta: il video

Grande Fratello 2023, Giselda Torresan e il saluto a sorpresa dei colleghi

Ieri sera è andata in scena la prima puntata ufficiale del Grande Fratello 2023, la nuova edizione del reality show condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. La prima diretta della stagione è stata dedicata, ovviamente, alla presentazione dei concorrenti protagonisti e al loro ingresso nella Casa di Cinecittà. Fra questi figura anche Giselda Torresan, operaia della provincia di Treviso, grandissima appassionata della montagna e della natura. E, mentre si trovava in passerella, proprio poco prima di varcare la fatidica Porta Rossa, ha ricevuto una sorpresa speciale.

In video-collegamento, infatti, sono comparsi i suoi colleghi di lavoro direttamente da Borso del Grappa, dove lavora, per un saluto affettuoso e un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Fin qui fila tutto liscio, senonché l’occhio attento del pubblico ha catturato un gesto poco gradevole, e già piuttosto discusso sul web, da parte di uno dei colleghi operai della gieffina.

Giselda Torresan, gesto choc del collega operaio: il video è virale

Nel video, infatti, si vede uno di loro mimare un rapporto orale con un movimento inequivocabile della mano e della bocca. Se da un lato in molti non si sono accorti di questo dettaglio, tra cui la stessa Giselda Torresan, Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello 2023, dall’altro lato non è passato inosservato all’occhio sempre vigile e attento del mondo web. Il gesto ha scatenato polemiche ed indignazione, e in molti si aspettano che la clip, ancora presente sulla piattaforma di Mediaset Infinity, venga rimossa.

Un primo inciampo, dunque, per questo nuovo Grande Fratello nel segno della sobrietà e del buon gusto. Il reality è partito con tutte le buone intenzioni, nel rispetto della nuova linea editoriale imposta dai vertici alti di Mediaset, ma già la prima puntata è stata segnata da questa macchia “trash”. Come evolveranno le cose? Il reality riuscirà a mantenere una linea rigorosa e rispettosa del pubblico, come inizialmente promesso?

NON CI CREDO

pic.twitter.com/SwkC9O7kLo — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 11, 2023













