Grande Fratello 2023, chi sarà eliminato al televoto?/ Angelica rischia, ma “occhio” a Giuseppe Garibaldi

Grande Fratello 2023, i sondaggi sullo scontro al televoto: “plebiscito” in favore di Giampiero Mughini

Come sempre, c’è grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello 2023 – in onda questa sera, lunedì 6 novembre, su Canale 5 – con particolare riferimento al televoto. Ancora una volta il pubblico si troverà a dover scegliere tra alcuni personaggi cardine della Casa più spiata d’Italia. Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Giselda Torresan, Giuseppe Garibaldi e Giampiero Mughini; questi i concorrenti che rischiano di abbandonare il reality nella puntata di questa sera.

Chiaramente, il verdetto definitivo di ogni televoto è sempre oggetto di possibili sorprese ed esiti imprevisti. Anche questa sera, data la presenza corposa di personaggi influenti, è difficile pronosticare chi sarà colui o colei che dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello 2023. Altrettanto vero è che osservando i sondaggi è possibile farsi un’idea su chi siano i favoriti e chi no, ma ogni punto percentuale è da prendere con le pinze.

Grande Fratello 2023: Angelica Baraldi sfavorita, ma Giuseppe Garibaldi ha perso punti…

Stando a quanto riporta Biccy, alla domanda “Chi vuoi salvare?”, Giampiero Mughini sarebbe in netto vantaggio rispetto alla concorrenza. Il giornalista e scrittore vanta un clamoroso 58% sul totale delle preferenze; poter contare un valore così alto, al netto di altri 4 concorrenti al televoto, è indice di un favore del pubblico piuttosto netto e inequivocabile. Il risultato è dunque una lotta risicata per gli altri che devono dunque spartirsi le restanti preferenze. Alex e Giselda hanno il 14 e 13% delle preferenze, Giuseppe Garibaldi il 9% e fanalino di coda Angelica con il 5%.

Sempre Biccy riporta anche un altro sondaggio rispetto al televoto di questa sera del Grande Fratello 2023. La visione sembra essere la medesima dei dati visti in precedenza; quasi un plebiscito in favore di Giampiero Mughini, seguito da Giselda Torresan e Giuseppe Garibaldi in lotta per essere i secondi più votati per la permanenza nella Casa. Leggermente più in basso Alex Schwazer mentre anche in questo caso sembra essere Angelica a rischiare seriamente di dover abbandonare il reality nella puntata di questa sera.











