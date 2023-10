Grande Fratello 2023, chi sarà eliminato al televoto?/ Il pronostico: Garibaldi e Valentina rischiano…

Grande Fratello 2023: il pronostico sul televoto tra Massimiliano, Beatrice, Grecia, Valentina e Giuseppe

Al Grande Fratello il televoto è da sempre un pericolo consolidato; i concorrenti sanno bene che ogni mossa, gesto o pensiero, può avere un’influenza positiva o negativa sul parere del pubblico. In tal senso, questa sera lo scontro a colpi di preferenza sarà tra alcuni dei veterani dell’edizione 2023 del reality. Il pubblico sarà infatti chiamato a dare il proprio verdetto tra Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e non solo. Già i primi due nomi appartengono a due indiscutibili protagonisti del Grande Fratello 2023; con loro anche Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi, seguiti da Valentina.

Tentando di fare un’analisi quanto più obiettiva possibile, è evidente che il televoto di questa sera rappresenta uno scontro quasi titanico. Ad abbandonare la casa del Grande Fratello 2023 potrebbe essere uno dei punti cardine di questa edizione, a prescindere da quello che sarà il verdetto. Un pronostico attendibile non può non prendere in considerazione gli ultimi avvenimenti nella Casa che inevitabilmente intrecciano il destino di Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi ed anche di Massimiliano Varrese.

Grande attesa per la puntata di questa sera del Grande Fratello 2023; il televoto è ricco di nomi influenti e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il nuovo eliminato. Nel merito di un pronostico sull’esito dello scontro, è bene partire dal principio. Beatrice Luzzi è forte, e lo ha dimostrato; la sua non è la prima esperienza sulla graticola del giudizio “popolare” ed è difficile credere che sia giunta l’ora di varcare per l’ultima volta la soglia della porta rossa. Stesso discorso per Massimiliano Varrese; troppe dinamiche ancora irrisolte e da dirimere, soprattutto nel merito del rapporto con la collega e per le scorie del “caso” Heidi Baci.

Il pubblico non lascerà che i personaggi più dinamici lascino la casa, questo è un fattore quasi certo. Ovviamente, al Grande Fratello 2023 le sorprese sono dietro l’angolo ma il pronostico non può prendere in considerazioni fattori “a sorpresa”. Grecia Colmenares ha forse perso qualche punto rispetto al passato; l’ultima diatriba con Massimiliano Varrese ha diviso il pubblico con buona parte di esso schierato in favore dell’attore. Discorso simile per Giuseppe Garibaldi che tra gaffe, strafalcioni e incoerenze varie ha perso una buona fetta di pubblico che sembrava stravedere per lui. In ogni caso, il fanalino di cosa spetta probabilmente a Valentina; per quanto gli altri contendenti possano aver perso o guadagnato punti, sono decisamente più presenti nelle dinamiche più accalorate del Grande Fratello 2023. La giovane potrebbe dunque “pagare” la minore influenza nel reality, lasciando così anzitempo la Casa più spiata d’Italia.











