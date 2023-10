Grande Fratello 2023, chi sarà eliminato al televoto?/ Il sondaggio: Marco Fortunati rischia, Giselda…

Grande Fratello 2023, il sondaggio sul televoto tra Grecia, Valentina, Giselda e Marco

Ogni puntata del Grande Fratello 2023 può regalare sorprese, soprattutto in termini di preferenze da parte del pubblico. A tenere banco per la prossima puntata – in onda questa sera, lunedì 2 ottobre – sarà certamente il tortuoso televoto che sancirà il prossimo concorrente che dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia. A rischio eliminazione ci sono 4 personaggi tra i più influenti delle prime settimane; Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Marco Fortunati e Valentina Modini.

Ognuno dei candidati all’eliminazione al televoto del Grande Fratello 2023 ha buoni motivi per restare e altrettanti per lasciare l’esperienza nel reality. Chiaramente, la decisione non è nelle loro mani, bensì del pubblico da casa. Giselda Torresan e Grecia Colmenares sono forse le concorrenti più forti tra i candidati all’eliminazione; partono sfavoriti Marco Fortunati e Valentina Modini, meno in vista nel corso delle prime settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 2023, Marco Fortunati rischia di lasciare la Casa nella puntata di questa sera

Nonostante il giudizio, chiaramente soggettivo, sul percorso dei quattro candidati all’eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello 2023, i sondaggi che anticipano la serata sono spesso in controdenza rispetto alle attese. Osservando quanto riportato da Biccy, le ultime statistiche vedono dominare Grecia Colmenares con il 35% dei voti a favore rispetto alla sua permanenza. Il secondo posto, forse a sorpresa, è invece occupato da Valentina Modini con un eclatante 30,98% delle preferenze.

Terzultimo posto – secondo il sondaggio riportato da Biccy – per Giselda Torresan; la concorrente del Grande Fratello 2023 sembrava piuttosto amata dal pubblico, ma qualcosa deve essere cambiato visto il “solo” 23% in suo favore. Fanalino di coda, come prevedibile, Marco Fortunati; solo il 9% dei votanti vorrebbero salvare il concorrente che rischia seriamente di lasciare la Casa più spiata d’Italia nella puntata di questa sera.











