Grande Fratello 2023, chi saranno i nuovi concorrenti?/ I rumor: da Jane Alexander a Greta Rossetti

Grande Fratello 2023: è toto-nomi per i possibili nuovi concorrenti

Come spesso lo stesso Alfonso Signorini proclama: le sorprese al Grande Fratello 2023 non finiscono mai. Ebbene, mentre nella Casa più spiata d’Italia gli equilibri sembrano ramificarsi di giorno in giorno tra liti, tregue e tenerezze, qualcosa sembra muoversi all’esterno. Ogni edizione non arriva mai alla fine della corsa con gli stessi protagonisti; seppur centellinati, eventuali nuovi ingressi sono da mettere in conto e anche gli attuali inquilini ne sono ben consapevoli.

Letizia Petris ha lasciato il fidanzato Andrea Contadini per Paolo Masella?/ "Non posso più negare..."

Da fine settembre ad oggi, al Grande Fratello 2023 – al netto dei concorrenti eliminati – sono stati diversi i nuovi volti che hanno varcato la porta rossa a percorso già avviato. Gli ultimi in ordine cronologico sono stati Jill Cooper, Mirko Brunetti e Giampiero Mughini. A quanto pare però, la Casa potrebbe presto accogliere dei nuovi concorrenti ed a rivelarlo è stato Giuseppe Porro attraverso la propria pagina Instagram .

Gerry Scotti al posto del Grande Fratello?/ Al via Io Canto e Signorini trema: come cambierebbe il palinsesto

Grande Fratello 2023: in arrivo la rivolta delle ex? Le voci su Perla Vatiero e Greta Rossetti

Come anticipato, Giuseppe Porro su Instagram ha lanciato uno scoop “bomba”. Al Grande Fratello 2023 potrebbero infatti entrare dei nuovi concorrenti, pronti a sovvertire gli equilibri fino ad ora intrattenuti nella Casa più spiata d’Italia. In realtà, già Alfonso Signorini aveva annunciato che presto nuovi volti avrebbero potuto prendere parte al reality, ma sulle identità vige ancora il mistero.

Attraverso il proprio sito – citando Biccy come fonte – Giuseppe Porro ha lanciato il toto-nomi rispetto a quali potrebbero essere i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Per la scuderia Vip, i nomi più caldi – stando a quanto si legge – sarebbero quelli di Jane Alexander e Rosanna Fiorello. La prima tra l’altro era stata invitata a partecipare dallo stesso Alfonso Signorini, in occasione del suo ingresso in Casa per un chiarimento con Beatrice Luzzi. Inoltre, non sarebbero da escludere anche le piste che portano a Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe ex fidanzate – in realtà per la seconda è forse presto per parlare di “ex” – di una recente new entry: Mirko Brunetti. In questo caso, è certo che ne vedremo delle belle visti i precedenti sentimentali.

Beatrice Luzzi e Alex Schwazer, scoppia il caso sul verdetto/ Lei spiazza tutti: "Ce lo aspettavamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA