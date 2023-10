Grande Fratello 2023, chi sono i nominati della 9a puntata/ Scintille tra Beatrice Luzzi e Paolo Masella

Grande Fratello 2023, nomination infuocate: Beatrice vota Paolo Vallese che si dice perplesso…

Quando arriva il momento delle nomination è segno che il sipario sul Grande Fratello 2023 sta per calare; seppur con la serata agli sgoccioli, anche la 9a puntata del reality ha regalato scintille nel momento dei voti palesi. Anche questa volta è stata Beatrice Luzzi l’anima della festa che prima con Rosy Chin – seppur con poche battute – e poi con Paolo Masella ha avuto modo di confrontarsi con toni tutt’altro che tranquilli, ma andiamo con ordine perché le scintille non sono state poche.

Si parte con Valentina e Heidi che votano Arnold Cardaropoli; la doppia nomination alimenta i dubbi sulla voglia del concorrente di emergere rispetto a quanto detto nella scorsa puntata. Arriva il momento di Rosy Chin che, come prevedibile, sceglie ancora una volta Beatrice Luzzi: “Ancora troppo pochi gli incontri…”. L’attrice ribatte: “Io ho creduto alle sue parole e mi sono commossa, se non fosse che Beppe mi ha ricordato la maglietta che mi ha scritto; quella consapevolezza mi ha fatto arretrare”. Arriva poi il momento del suo nome ed è qui che si aizzano gli animi.

Grande Fratello 2023: secondo round tra Beatrice Luzzi e Paolo Vallese prima del verdetto

“Nomino Paolo Masella, ho fatica a farlo perché negli ultimi giorni sembrava scusarsi ma l’altra sera mi ha detto delle cose gravi; tipo che ho pianto per rivenderla in diretta…”. Queste le parole di Beatrice Luzzi, che scatenano la dura reazione di Paolo che si dimostra spiazzato: “Non mi volevo scusare assolutamente, come ha fatto lei; io ho resettato e le ho fatto anche i complimenti perchè non ha avuto più comportamenti sgradevoli. Io faccio quello che dico, sono coerente, a differenza tua come hai dimostrato”.

Si procede con le nomination palesi successive senza particolari discussioni; piccolo screzio ancora per Paolo Masella che ha qualcosa da ridire ad Arnold Cardaropoli. Come prevedibile, quanto visto precedentemente con Beatrice Luzzi è un capitolo tutt’altro che chiuso e l’attrice riapre nuovamente il discorso dopo un piccolo diverbio con Angelica sul confronto con Jane Alexander. “Rispetto a Paolo, non è un discorso di incoerenza; non sapevo chi votare ed è ovvio che vada su chi ha detto determinate cose di me…”. Dal canto suo Paolo non è arretrato di un centimetro e si dimostra fermo sulle sue posizioni incendiando ulteriormente gli animi. “Sei tu che mi devi far cambiare idea…”.

La 9a puntata del Grande Fratello 2023 prosegue con le nomination segrete in confessionale e in questo caso chiaramente, in assenza di un contraddittorio, non emergono scontri degni di nota. Al televoto vanno Valentina, Beatrice, Arnold ed Heidi.











