Grande fratello 2023 crolla e perde la gara di ascolti TV/ É l’inizio della fine del reality? L’analisi

Grande fratello 2023 perde ancora la data Auditel: i dati raccolti su Il sussidiario.net

Dopo un esordio TV ben promettente segnato al 23% di share, il Grande Fratello 2023 é in picchiata libera e perde ancora, alla seconda settimana consecutiva, la gara di ascolti. La sconfitta per la seconda settimana di fila si registra ai danni del rinnovato Grande Fratello 2023 alla messa in onda della terza puntata del reality in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity. Occasione in cui il gioco della Casa più spiata d’Italia, così come si rileva ai dati alla mano degli ascolti TV della prima serata del 18 settembre 2023, registra un nuovo dato deludente rispetto alle aspettative generali dell’occhio pubblico del piccolo schermo.

Accade per il Grande Fratello 2023 dopo la sconfitta che il reality ha subito alla messa in onda della sua seconda puntata dal diretto competitor Rai, Tim Music Awards 2023, l’evento di premiazioni musicali dei conferimenti ai singoli, album e tour che abbiano ottenuto le certificazioni FIMI/Gfk di disco d’oro, platino e multiplatino per gli artisti interpreti, musicisti e cantanti, relativamente all’industria della musica made in Italy.

La svolta anti-trash non premia il Grande Fratello 2023

Dunque, la svolta anti-trash voluta ai vertici Mediaset, l’azienda di diffusione facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi, sembra non riuscire ad assicurare il successo sperato per il gioco sulla convivenza forzata, che quest’anno si fonda sull’ingaggio nel cast dei concorrenti diviso tra nip e vip, perfetti sconosciuti e personaggi popolari più o meno noti all’occhio pubblico del piccolo schermo. Non a caso Mediaset correrebbe ai ripari, ora, dal momento che come anticipa TV Blog il Grande Fratello 2023 passa in programmazione settimanale oltre che di lunedì anche il giovedì sera. Accade, forse, nel sospetto tentativo dei vertici Mediaset di un recupero rispetto al brusco calo di ascolti segnato dal Grande fratello al confronto con il diretto competitor Rai, nella gara Auditel dell’accesso prime-time serale.

Per giovedì 21 settembre 2023 é, infatti, fissata la messa in onda della terza puntata del Grande Fratello 2023, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza al televoto tra i concorrenti nominati, quali Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli e Lorenzo Remotti.

Di seguito, riportiamo i dati della gara di ascolti TV che vede, sul podio dei primi tre classificati, la Rai battere la concorrenza e casa Mediaset con una replica della fiction Il commissario Montalbano:

1-) Rai 1, Il commissario Montalbano: 3.210.000 spettatori (19,6%);

2-) Canale 5, Grande Fratello: 2.199.000 spettatori (18%);

3-) Italia 1, I mercenari 2: 1.237.000 spettatori (7,1%).

Che sia, quindi, giunto l’inizio della fine per il Grande Fratello, reality show che intrattiene l’occhio pubblico del piccolo schermo a partire dai primi anni ‘2000? Il flop segnato nella gara Auditel potrebbe spingere l’Ad Piersilvio Berlusconi e il resto della casa di diffusione Mediaset alla cancellazione del Grande Fratello dai palinsesti TV e streaming, qualora il reality show continuasse a ripetere dei dati di ascolti al di sotto delle aspettative.











