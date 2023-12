Grande fratello 2023, é di nuovo passione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero?/ Si sfiorano le labbra e…

Grande fratello 2023, Mirko Brunetti e Perla Vatiero tornano vicini

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ex storici a Temptation Island, infiammano le vibes nel gioco di Grande fratello 2023, sfiorandosi le labbra. Nell’attesa per la nuova e 23a puntata di Grande fratello 2023, occasione in cui tra le novità in termini di preannunciate new entries nel cast dei concorrenti, é atteso l’ingresso dell’ex di lui e papabile “terza incomoda” tra i due coinquilini, Greta Rossetti, gli ex storici Mirko Brunetti e Perla Vatiero regalano ancora una volta vibes romantiche. Questo destando il dubbio nel joint fandom di vivere un ritorno di fiamma tra loro, tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

E a fare il primo passo, nel riavvicinamento tra gli ex, é in particolare Mirko Brunetti, che dopo un momento di rabbia dell’ex, si riavvicina a Perla Vatiero sfiorandole le labbra, come a volerle rubare un bacio. E a quanto pare la giovane, visibilmente in imbarazzo, reagisce evitando il tocco delle labbra dell’ex.

Inutile negare, però , che i due ex sembrano essere sempre più vicini, o almeno agli occhi dei loro fedeli fan.

I due giovani coinquilini nella Casa di Grande fratello 2023, nel momento più virale via social della diretta del reality show sui social, discutono animatamente per poi sfiorare l’avvicinamento intimo, che potrebbe voler preludere al sospetto ritorno di fiamma tra i due ex.

Greta Rossetti é la possibile “terza incomoda”

“Ti tiri indietro tu con me? -incalza quindi Mirko Brunetti, Perla Vatiero, nel momento d’ira-.Se tu fossi stato a casa tua senza telecamere ti saresti tirato indietro e frenato a dormire con me?”. E il giovane le replica: “Perla non farmi queste domande. Perché me le fai? Sono domande inutili dai smettila. Non capisco perché le fai. Devi sempre farmele ogni volta e mi metti in difficoltà”.

A seguire, dopo la discussione i due ex si adoperano a lavare i piatti al Grande fratello e arriva il momento del vero primo passo di Mirko che prova a baciare Perla, ma lei prontamente si scansa evitando il bacio a beneficio di camera e all’attenzione dell’occhio pubblico. “Eh dai non fare sempre ste cose ti prego, queste robe non mi piacciono e lo sai benissimo, non è che sono cambiata del tutto“, blocca l’ex, la giovane.

Inevitabilmente le dinamiche di gioco al Grande Fratello 2023 potrebbero presto cambiare anche nel rapporto a due tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, con l’ingresso nella Casa di Greta Rossetti.

