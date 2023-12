Grande fratello 2023, Federico e Vittorio una nuova coppia?/ Il sospetto del web

Grande fratello 2023, Vittorio Menozzi e Federico Massaro nascondono un flirt?

Vittorio Menozzi e Federico Massaro sono destinati a rivelarsi la nuova coppia del Grande Fratello 2023. O almeno questo é il sentiment predominante tra gli spettatori del reality, attivi nel web, relativamente alle dinamiche correnti al Grande fratello 2023. Questo, dal momento che l’ormai veterano nel gioco, Vittorio Menozzi, registra un particolare avvicinamento al coinquilino tra le new entries al Grande Fratello 2023, Federico Massaro. E quest’ultimo, in tutta reaction, sembra non disdegnare affatto la vicinanza del coinquilino nip.

Nella puntata di Grande fratello 2023 andata in onda nella prima serata sulle reti Mediaset, del 4 dicembre, entrava come nuovo concorrente nel gioco della casa Federico Massaro. Si tratta, nello specifico , di un modello che ha prestato il suo volto per brand importanti e originario di Seul. Il giovane vip sembra aver stretto si dan subito un’amicizia particolare con l’altro modello nella casa, nip, Vittorio Menozzi.

E gli avvicinamenti che tra loro si segnalano in rete, da parte degli spettatori di Grande fratello 2023 attivi via social, sarebbero attenzionati come comportamenti allusivi ad un possibile flirt omosessuale. Tanto che nell’arco delle 48 ore seguite all’ingresso nella Casa del vip, si registra l’hashtag dettato dalla crasi dei nomi dei due presunti neo piccioncini al Grande Fratello 2023, #Virrorico, che é intanto particolarmente usato da parte degli internauti via social. Ad oggi, nell’attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2023 prevista in data odierna, sabato 9 dicembre 2023, Federico e Vittorio si dichiarano eterosessuali. Eppure, al di là del sentiment che regna nel web, anche tra i concorrenti nel gioco di Grande fratello 2023 c’é chi vedrebbe Vittorio particolarmente legato a Federico, nei sentimenti.

Il sentiment nella Casa di Grande fratello 2023

Sara Ricci fa notare ai coinquilini : “Comunque non so se l’avete visto, ma Vitto è proprio rinato da quando in casa è arrivato Federico“. Mentre Anita Olivieri parla di fluidità tra i due gieffini, Vittorio Menozzi e Federico Massaro: “Io tra loro vedo solo questo. (si copre con le coperte) Lui ha detto di no? Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido. Se mi entra una bella ragazza, non sai mai nella vita che può succedere. Vedi loro due che carini. E poi come se non bastasse sembrano fratelli. Dici che i modelli si somigliano? Boh se hanno tutti il culto del fisico non mi piacciono più i modelli”.

E, nel frattempo, Massimiliano Varrese torna a scagliarsi contro Beatrice Luzzi…











