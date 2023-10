Grande Fratello 2023, Fiordaliso critica il gruppo/ “Grecia svalvolata, Rosy sempre triste, Giuseppe…”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso critica il gruppo: da Grecia a Rosy

Fiordaliso non si sta affatto risparmiando al Grande Fratello 2023 e, riguardo ai coinquilini, ha di ognuno un giudizio molto mirato. Nella puntata di ieri sera una clip ha mandato in onda alcune critiche della cantante nei confronti di alcuni concorrenti, che hanno scoperto tutto in diretta. “Grecia è la svalvolata, lei è nel suo mondo di favola. Non ho un dialogo, lei svolazza per la Casa e io non ho proprio feeling. Ma non è un feeling né cattivo né buono“, ha ammesso Fiordaliso.

Poi prosegue: “Ce l’ho un po’ anche con Rosy. La vedo sempre triste, con il muso, non capisco perché. Ha messo un po’ di muri, problemi suoi. Lei è sempre alla ricerca delle sue amicizie: Letizia o Giselda, perché vuole avere le sue sicurezze. Ci ha un po’ escluso“. Su Garibaldi, invece, ammette: “Anche Giuseppe si è un po’ spento. Non è più il ‘Garibaldino’ allegro che ho sempre visto“. Critiche anche a Remotti: “Lorenzo lo devo ancora inquadrare, perché questo attacco a Beatrice così di fronte alle telecamere non lo vedo nella vita reale“. Mentre sulla Luzzi ammette: “Beatrice è una signora che è entrata in una Casa di bambini, non si è lasciata andare, e quindi risulta un po’ piccata, un po’ antipatica. Lei è una mamma, una signora, non si è messa al nostro livello di gioco“.

Le reazioni della Casa dopo la clip

Al termine della clip che ha raccolto queste critiche, i protagonisti del Grande Fratello 2023 finiti nel mirino di Fiordaliso sono intervenuti su invito di Alfonso Signorini. Beatrice Luzzi spiega per quale motivo abbia adottato tale comportamento: “Sono stata anche molto esclusa dal gioco, la mia è stata timidezza“. Grecia Colmenares, invece, ammette di non avercela con la cantante, nei confronti della quale nutre profonda stima: “Lei ha detto che non c’è feeling, ma io con lei ce l’ho, ho ammirazione per lei“.

Anche Rosy Chin è rimasta un po’ delusa da quelle parole e, parlando del fatto che nella Casa si sia intristita, ammette: “È successa una questione di incomprensioni, quindi mi sono mortificata molto“. Fiordaliso però spiega: “Ti sei circondata delle tue amicizie e a noi ci hai un po’ escluso“. A quel punto la chef promette che le cose cambieranno, smorzando le tensioni.

