Grande fratello 2023: Giampiero Mughini immune e Angelica Baraldi eliminata?/ Il pronostico della 17a puntata

Grande fratello 2023, Giampiero Mughini e Angelica Baraldi si scontrano al televoto con…

Giampiero Mughini e Angelica Baraldi sono tra i concorrenti a rischio eliminazione, al televoto contro Giselda Torresan, Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi. Si tratta della prova-televoto per il rischio di eliminazione al Grande fratello 2023 apertasi alla 16a puntata in vista della nuova e 17a, che é prevista nella prima serata del 6 novembre 2023 con i risultati definitivi.

E nell’annesso pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, ben al di là dei detrattori che gli lanciano l’accusa di sessismo ai danni di Angelica Baraldi, nella polemica web corrente, Giampiero Mughini si preannuncia come il papabile preferito dell’occhio pubblico. O almeno questo é stando ai dati del sondaggio web aperto via Instagram stories, che chiama gli spettatori di Grande fratello 2023 ad esprimere una preferenza tra i cinque nominati del gioco, al quesito: “chi vuoi salvare?”.

Giampiero Mughini é il papabile immune e Angelica Baraldi la possibile eliminata di Grande fratello 2023

In pole position, votato al 45% delle preferenze espresse, troviamo il giornalista ed opinionista vip Giampiero Mughini, che così si impone come il papabile immune, non nominabile al nuovo girone di nomination atteso in puntata.

Seconda posizione per la nip Giselda Torresan, quotata al 20% dei voti. Terzo podio per l’altro concorrente gieffino Giuseppe Garibaldi, quotato al 19% dei voti. A seguire, tra i concorrenti che condividono il più alto margine al rischio di eliminazione dal reality show, troviamo fuori dalla Top3 Alex Schwazer e Angelica Baraldi. Lo sportivo vip é quartultimo, quotato al 9%, mentre la concorrente nip é la possibile principale candidata al titolo di nuova eliminata di Grande fratello 2023, data la più risicata percentuale dei voti pari al 7%.

Chiaramente, quanto preannunciato nel pronostico può essere confermato o sconfessato, in tutto o in parte, alla presa visione della sola messa in onda della attesa puntata di Grande fratello 2023.













