Grande fratello 2023: Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Jill Cooper a rischio/ Pronostico sulla 19a puntata

Grande fratello 2023, il televoto vede a rischio Giuseppe, Ciro e Jill

Nell’attesa per la nuova e 19esima puntata di Grande fratello 2023, Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Jill Cooper sono i preannunciati concorrenti nominati al rischio di eliminazione.

Per la preannunciata puntata serale ad alto margine di rischio uscita dal gioco sulla convivenza forzata, nella Casa più spiata d’Italia, intanto, si profila il pronostico a prima firma su Il sussidiario.net delle sorti spettanti ai nominati. Questo, sulla base di un sondaggio online indetto tra le Instagram stories, che chiama il popolo nel web ad indicare una preferenza tra i nominati al quesito “chi vuoi salvare?”.

Ebbene, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, habemus al primo podio il concorrente nip dal nome eroico Giuseppe Garibaldi, votato al 44% delle preferenze. A seguire, in seconda posizione, vi é poi l’attore vip Ciro Petrone, quotato al 35% delle votazioni.

Jill Cooper é la preannunciata eliminata, tra i vip di Grande fratello 2023

Terza classificata é poi la fitness & wellness coach Jill Cooper, quotata al 21% delle preferenze espresse dall’occhio pubblico. Coi dati alla mano, quindi, se il nip Giuseppe si direbbe il papabile immune, candidato favorito all’immunità, non nominabile al nuovo girone di nomination, l’eliminato potrebbe invece rivelarsi uno tra i vip in corsa e a rischio tra i nominati al televoto. In particolare Jill, per la più risicata percentuale di voti di consensi per il salvataggio.

Chiaramente, la sola messa in onda della attesa puntata può sconfessare o confermare, in tutto o in parte, quanto pronosticato, dopo che alla scorsa puntata il pronostico dava per favorita assoluta la vip Grecia Colmenares. Stavolta, in diretta, potrebbe invece avere la meglio la quota nip tra i concorrenti in gioco. E l’appuntamento é previsto in onda sulle reti Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity, dalle 21:30 circa, il 13 novembre 2023.

