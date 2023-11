Grande fratello 2023: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ci riprovano?/ Lui le scrive un biglietto e…

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si riavvicinano

Sorprende nel gioco del Grande Fratello 2023, il dietrofront tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, con un messaggio di ringraziamento. Accade nelle ore segnate dalla festività del Thanksgiving day, a cui i concorrenti nella Casa dedicano un daytime a tema come suggerito dalla produzione al Grande Fratello 2023.

A seguito della rottura seguita alla loro liaison amorosa bruscamente finita per una serie di incomprensioni e tra le accuse più disparate, Giuseppe Garibaldi scrive a Beatrice Luzzi una lettera di ringraziamento, un gesto che finisce per commuovere l’attrice dalla fulva chioma.

Il bidello e l’attrice sono stati legati inizialmente da un legame speciale, ma poi qualcosa tra le dinamiche del gioco avviatosi nella Casa più spiata d’Italia ha compromesso i rapporti tra i due coinquilini intimi. E il ringraziamento del giovane, che non é andato in generale alla comitiva di coinquilini vip e nip ma in particolare all’attrice, finisce ora per commuovere Beatrice Luzzi.

Il messaggio inaspettato al Grande Fratello 2023

“Vorrei in modo specifico ringraziare Beatrice che, nonostante tutte le discussioni, litigi, è sempre stata pronta a perdonarmi e perdonare i miei errori -fa sapere tra le righe nel giorno del Thanksgiving, il bidello, riferendosi nel messaggio scritto all’attrice vip-. Per me in questa avventura sei stata un’insegnante di vita, aiutandomi a sapermi confrontare in determinate situazioni e non solo. Volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava. Ricorda: le parole, discussioni e litigi vanno e vengono, ma l’importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere”.

Visibilmente in imbarazzo, Beatrice Luzzi si palesa commossa dal gesto di Giuseppe Garibaldi, tanto che l’atteggiamento dell’attrice si direbbe di distensione verso il bidello. L’attrice ringrazia il bidello per il gesto e i due si stringono in un caloroso abbraccio. Che sia l’incipit di un ritorno di fiamma, al Grande Fratello 2023?

