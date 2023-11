Grande fratello 2023, Grecia Colmenares immune e Ciro Petrone eliminato?/ Il pronostico della 18a puntata

Grande fratello 2023, Grecia Colmenares é la preferita dell’occhio pubblico

Nell’attesa generale per la nuova e 18a puntata di Grande fratello 2023, prevista nella prima serata del 9 novembre 2023 sulle reti Mediaset, Grecia Colmenares e Ciro Petrone si impongono come i papabili immune e eliminato.

I nominati del televoto in corso, apertosi alla scorsa puntata di Grande fratello 2023, sono 7, per il rischio di eliminazione dal reality show: Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris, Giampiero Mughini, Ciro Petrone.

Nello stesso ordine, secondo il gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023 che si delinea al sondaggio indetto sul televoto e tra le Instagram stories, al quesito “chi vuoi salvare?” , la vip Grecia Colmenares é la favorita. Lei si impone, infatti, come la prima classificata e papabile immune, non nominabile al nuovo girone di nomination atteso nella diciottesima puntata, votata al 21%.

L’eliminato di Grande fratello 2023, nel pronostico a prima firma Il sussidiario.net

Secondo classificato, il nip Vittorio Menozzi, votato al 19%, seguito poi al terzo posto dal vip Massimiliano Varrese, votato al 15% delle preferenze in un ex aequo con il nip Giuseppe Garibaldi. Quarta classificata la nip Letizia Petris, votata all’11%. Il vip Giampiero Mughini votato al 10% é seguito poi dall’altro vip Ciro Petrone, che da ultimo in classifica , é votato alla risicata preferenza nella percentuale più bassa del gradimento di Grande fratello 2023, votato al 9% dei voti.

Chiaramente, date le basse percentuali di voti a favore nell’anticipazione della puntata, Giampiero e Ciro si direbbero tra i concorrenti più a rischio eliminazione, nella puntata che segue la diciassettesima puntata del reality show che ha decretato l’eliminazione della nip Angelica Baraldi. E, solo la messa in onda dell’attesa puntata di Grande fratello 2023 potrà confermare o sconfessare in tutto o in parte quanto anticipato nel pronostico di Grande fratello 2023, che si profila a poche ore dall’attesa trasmissione. Intanto, Heidi Baci attacca Letizia Petris…

