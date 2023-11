Grande fratello 2023: Grecia e Ciro a rischio con Letizia, Paolo, Giuseppe e Rosy/ Il pronostico

Grande fratello 2023, Grecia Colmenares é la papabile immune

Grecia Colmenares, Ciro Petrone, Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e Rosy Chin sono i nominati a rischio eliminazione, al televoto di Grande fratello 2023 in corso. E, intanto, il pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, relativo ai risultati del televoto nell’anticipazione della 21a puntata prevista per il 20 novembre 2023, vede la vip Grecia Colmenares imporsi come la papabile immune e Paolo Masella il possibile nuovo eliminato, al più alto margine di rischio. Lo spoiler si configura sulla base dei risultati del sondaggio web che chiama l’occhio pubblico di Grande fratello 2024 tra le Instagram stories, ad esprimere una preferenza tra i nominati al televoto, al quesito di: “Chi vuoi salvare?”.

Grecia Colmenares si salva e Paolo Masella rischia l’eliminazione: i top e flop al pronostico del reality show, Grande fratello 2023

Prima classificata, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande Fratello 2023 é quindi Grecia Colmenares, che votata al 32% delle preferenze, si impone come la papabile immune e non nominabile al nuovo girone di nomination attese in puntata. A seguire, habemus l’altro vip attore, Ciro Petrone, votato al 21%. Terzo classificato é il nip Giuseppe Garibaldi, votato al 20%. Segue la quarta classificata nip Rosy Chin, votata al 16% delle preferenze. E alla penultima e ultima posizione, habemus poi, rispettivamente , i nip Letizia Petris e Paolo Masella che si contendono il rischio eliminazione votati al 6% e 5% delle preferenze espresse dall’occhio pubblico.

Quindi, il macellaio Paolo Masella rischia grosso, in quanto principale candidato al titolo di eliminato al Grande Fratello 2023, data la risicata percentuale di voti in favore al salvataggio della sua permanenza nella Casa in gioco. Chiaramente, la sola messa in onda della puntata di Grande fratello 2023 può confermare o sconfessare, in tutto o parzialmente, quanto anticipato nel pronostico sul nuovo appuntamento TV e streaming del reality show all’orizzonte.

