Grande fratello 2023, Grecia e Rosy a rischio e Beatrice immune?/ Il pronostico dell’11a puntata

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi é la papabile immune e…

Nell’attesa generale per la nuova e undicesima puntata di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi si impone come la concorrente salva e Grecia Colmenares proprio come Rosy Chin si anticipano a rischio eliminazione. O almeno questo é stando al pronostico che si profila sui risultati del televoto atteso per la puntata prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito di Mediaset infinity, nella prima serata datata 16 ottobre 2023 sulle reti Mediaset.

Nel pronostico a prima firma Il sussidiario.net, che si configura sulla base dei risultati del sondaggio web indetto tra le Instagram stories e chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza al quesito “chi vuoi salvare?”, Beatrice Luzzi si impone come la preferita. L’attrice italiana é infatti data per favorita tra i concorrenti gieffini in corsa al Grande Fratello 2023, quotata con il 67% di voti, non a caso é la papabile immune, non nominabile al nuovo girone di nomination atteso all’undicesima puntata in prospettiva per la dodicesima.

Testa a testa tra Rosy e Grecia: il pronostico, tra le anticipazioni dell’11a puntata

Sul podio d’argento, nell’ordine di gradimento di Grande fratello 2023, alle spalle di Beatrice Luzzi segue Rosy Chin, anche se a distanza ravvicinata dalla terza classificata nonché l’elemento più a rischio tra le nominate al televoto al femminile, Grecia Colmenares.

L’esperta di fusion-food, la cucina che fonde la cultura orientale e quella occidentale, é votata al 20% e insieme alla Luzzi sarebbero salve dal rischio di rivelarsi l’eliminata ai risultati del televoto. Terza ed ultima classificata, nonostante la popolarità di risonanza internazionale conseguita come attrice venezuelana di telenovelas di successo, é Grecia Colmenares. La vippona dalla tinta biondo platino é quotata al 13% dei voti , quindi possibile eliminata in quanto data per la meno votata dal pubblico di Grande fratello 2023.

Tuttavia, tra le anticipazioni di Grande fratello 2023 é previsto un ruolo decisivo per la papabile preferita del pubblico e immune , che nell’ipotesi pronosticata si profila nella persona di Beatrice Luzzi: all’attrice dalla fulva chioma, all’undicesima puntata, spetterebbe il ruolo di mandare dritto al nuovo televoto una tra le due nominate competitor confermando quest’ultima a rischio eliminazione.

Nell’attesa per i risultati del televoto in corso, per la quota ex Grande Fratello vip 6 Jessica Selassié rompe il silenzio sulla rottura dei Basciagoni…











