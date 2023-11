Grande fratello 2023, Grecia immune e Ciro eliminato tra 7 nominati/ Il pronostico della 18a puntata

Grande fratello 2023, Grecia Colmenares é la preannunciata

La nuova nonché 18a puntata di Grande fratello 2023 si preannuncia a dir poco scoppiettante con Grecia Colmenares e Ciro Petrone papabili immune ed eliminato. É quanto si profila nel pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, sulla base di un sondaggio web aperto tra le Instagram stories , che chiama gli spettatori attivi nel web ad esprimere una preferenza al quesito di “chi vuoi salvare?”. Il quesito si apre sulla attesa 18a puntata, che va in onda sulle reti Mediaset il 9 novembre 2023 e con i risultati del televoto in corso indetto al rischio eliminazione dal reality show.

Prima nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, papabile immune non nominabile quindi al nuovo girone di nomination, si preannuncia la vip Grecia Colmenares, votata al 24% delle preferenze. Le vamp delle telenovelas é seguita poi dal nip Vittorio Menozzi, secondo classificato votato al 19% delle preferenze. Terzo classificato nell’ordine di arrivo di Grande fratello 2023, é l’altro nip dal nome storico Giuseppe Garibaldi, votato al 18% delle preferenze del pubblico di Grande fratello 2023. Fuori dalla Top 3, habemus poi il vip attore Massimiliano Varrese, che tra i 7 nominati é quotato quarto classificato con la percentuale dell’11% dei voti. Quinto classificato di Grande fratello 2023 é ad ex aequo il duo formato dal vip opinionista Giampiero Mughini e la nip Letizia Petris, votati entrambi al 9% delle preferenze.

A rischio eliminazione al Grande Fratello 2023…

Sesto e ultimo classificato di Grande fratello 2023 é invece il vip attore Ciro Petrone, votato all’8% dei voti, quindi principale candidato tra i nominati al titolo di eliminato. Tuttavia, date le percentuali di votazioni risicate insieme a Ciro anche i penultimi Giampiero Mughini e Letizia Petris potrebbero rischiare di rivelarsi candidati all’eliminazione dal reality show di Grande fratello 2023.

Chiaramente, solo la messa in onda della 18a puntata di Grande fratello 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity può sconfessare o confermare, in tutto o in parte, il pronostico sul Grande Fratello 2023, che vede l’eliminata Angelica Baraldi al centro di una nuova polemica web.

