Grande fratello 2023: Grecia salva, l’eliminata tra Anita e Valentina / Il pronostico della 9a puntata

Grande fratello 2023, Grecia Colmenares si preannuncia salva al televoto

Grecia Colmenares é salva e Valentina Modini e Anita Olivieri sono le due competitor a “contendersi” il rischio del titolo di eliminata al Grande Fratello 2023. O almeno questo é il pronostico che si configura a prima firma Il sussidiario.net, sulla base dei dati aggiornati alla data 7 ottobre 2023 di un sondaggio web aperto tra le Instagram stories. Lo stesso chiama i telespettatori di Grande fratello 2023 attivi nel web ad esprimere la propria preferenza tra le nominate al televoto del reality show al rischio di eliminazione, al quesito “chi vuoi salvare?”.

Nella ottava puntata di Grande fratello 2023, il gruppo di concorrenti in corsa al reality show ha nominato al rischio di eliminazione Grecia Colmenares, Valentina Modini e Anita Olivieri. Un televoto tutta al femminile che potrebbe preludere alla decretazione di un’eliminata e una concorrente immune dal nuovo girone di nomination, alla nona puntata in onda il 9 ottobre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Chi é eliminata, al Grande Fratello 2023

E, intanto, ai risultati del sondaggi web indetto tra le Instagram stories, Grecia Colmenares si anticipa come la concorrente salva, papabile immune dalle nuove nomination e preferita dell’occhio pubblico di telespettatori, con il 52% dei voti. Sul secondo podio, nell’ordine di gradimento del pubblico, segue poi alla vippona venezuelana Anita Olivieri, con il 31% dei voti e al terzo posto habemus poi Valentina Modini votata con il 17 % dei voti.

Quest’ultima, in quanto potenzialmente meno favorita tra i concorrenti nominati al televoto e quindi papabile eliminata potrebbe uscire di scena alla nona puntata di Grande fratello 2023. Questo, a grande sorpresa per chi tra i telespettatori utenti nel web ora muove la grande richiesta dell’eliminazione dal gioco di Anita Olivieri. Quest’ultima é tacciata di aver mosso un attacco a sfondo sessista alla coinquilina nella Casa Heidi Baci, quando ha accusato quest’ultima di avere la tendenza a fare avances a qualsivoglia uomo le capiti a tiro.

Nel frattempo, per la quota ex Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli fa esplodere il curioso caso di un triangolo amoroso…













