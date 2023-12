Grande fratello 2023, Greta Rossetti dimentica Mirko Brunetti/ Il particolare che non sfugge

Grande fratello 2023, Greta Rossetti dimentica Mirko Brunetti: il particolare inaspettato

Greta Rossetti dimentica il ricordo dell’ex storico, Mirko Brunetti, nelle dinamiche del triangolo condiviso con Perla Vatiero, al Grande Fratello 2023 in corso. É il sentiment del web che trapela sul gioco della Casa più spiata d’Italia, relativamente ad un curioso e travolgente particolare, tra le novità di Grande fratello. Mentre l’occhio pubblico si aspetterebbe delle dinamiche infuocate nel preannunciato “triangolo amoroso” tra i protagonisti di Temptation Island 2023 e ora concorrenti al Grande Fratello 2023, gli ex fidanzati storici Perla Vatiero e Mirko Brunetti e la terza incomoda tentatrice tra i primi Greta Rossetti, quest’ultima si palesa ormai lontana dal giovane.

Greta Rossetti piange dispiaciuta di vedere soffrire Perla per la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia, dopo che la rivale in amore ha assistito a Temptation Island 2023 al suo avvicinamento al fidanzato storico, fino all’esplosione del poliamore. Durante il momento dell’aperitivo, Greta Rossetti si apparta con Rosy Chin per poi lasciarsi andare ad uno sfogo, dicendosi piuttosto provata all’idea di essere responsabile del malessere di Perla Vatiero, anche nell’ipotesi che quest’ultima possa soffrire per un possibile avvicinamento tra lei e Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023.

Lo sfogo che rivela il sentiment della “terza incomoda”

La Chin le consiglia come vivere al meglio l’esperienza: “Se io sono realmente entrata in questo programma per far conoscere me stessa, perché è un programma dove realmente puoi farti conoscere e far conoscere la tua storia, allora non stai facendo niente di male. Se invece sei entrata perché vuoi stare nel triangolo… nel momento in cui sai di non fare del male a nessuno perché sei qui solo per te stessa allora non gli puoi fare del male perché il tuo intento non è quello”. Quindi, il consiglio spassionato a Greta Rossetti prosegue: ” Non puoi spiegarlo alle persone, lo devi fare con i fatti. Ci vuole coraggio a entrare, ci vuole tanto coraggio, ma l’hai fatto per te stessa, non te lo dimenticare, altrimenti dici sì l’ho fatto perché voglio riprendermi qualcosa, ma non credo proprio. Non puoi neanche inevitabilmente sperare che Perla vedendovi insieme non pensi a quello che è successo dall’altra parte. Quindi cosa vuoi fare?”.

E, intanto, una prima risposta Greta Rossetti riesce a darsela, sul gioco che intende condurre al Grande Fratello 2023, dove sembra ormai dare più importanza al sentiment di Perla che a quello di Mirko: “Devo pensare a me, non devo pensare che tutta la sofferenza di Perla è dovuta da me -fa sapere la protagonista al Grande Fratello 2023-, perché in realtà è dovuta da lui. Da fuori sembro menefreghista, a me dispiace per lei, ma io cosa ci posso fare?”. Per la serie, le due primedonne potrebbero scoprirsi amiche complici in una rivincita tutta al femminile ai danni dell’ex fiamma, Mirko Brunetti.

Questo, mentre é in corso il televoto di Grande fratello 2023 che vede tra i nominati Perla e Mirko e nella Casa é in procinto di fare ingresso la new entry…











