Grande Fratello 2023, Heidi Baci ha mentito?/ In realtà sarebbe fidanzata, accusa dal web: “Arrivista”

GF 2023, Heidi non sarebbe quello che ha dichiarato: ecco perchè

Questa edizione del Grande Fratello sta facendo discutere per alcune ‘bugie’ che sarebbero alla base dei presupposti annunciati da Alfonso Signorini. I concorrenti dovrebbero essere poco interessati ai social e al mondo dello spettacolo, rispecchiando persone semplici e lavoratrici.

In queste settimane, però, il web starebbe smascherando alcuni di loro che in realtà non sarebbero così “sconosciuti e disinteressati” come sembra. A cominciare dalla segnalazione di Rosy Chin che conta tantissimi follower sui social, a Luca Barardi, ex direttore della Parmalat, ora amministratore delegato di una squadra di basket. Nelle ultime ore, però, è giunta una segnalazione che riguarda Heidi Baci. A lanciare l’indiscrezione Deianira Marzano, alla quale è arrivata una soffiata anonima in cui si dice che la penultima concorrente del GF sarebbe fidanzata e apparterebbe al mondo dello spettacolo e del cinema. Heidi avrebbe anche partecipato alla 78esima edizione del Festival del Cinema.

Heidi Baci è la penultima concorrente presentata al GF; di origini albanesi ma cresciuta in Italia, la commerciante si è raccontata nella clip di presentazione: “I miei genitori sono arrivati in Italia e si sono fatti completamente da soli. Mio padre è un imprenditore edile ma il suo percorso è stato molto lungo e sicuramente tortuoso“.

“Essere donna nel mondo del lavoro e soprattutto dell’imprenditoria, è molto difficile, bisogna non demordere mai” racconta Heidi che svela poi come sia la sua situazione sentimentale: “Non va bene. Sono single”. Della sua partecipazione al reality show aggiunge: “Sarà una bella sfida, interessante, perché a me piace molto buttarmi nelle cose e rischiare, ma sempre con il sorriso, perché chi ha il coraggio di sorridere è il padrone del mondo. Grande Fratello”.

