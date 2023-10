Grande Fratello 2023 in onda solo un giorno a settimana: crisi di ascolti dietro lo stop?/ Ecco i veri motivi

Cambiamenti in arrivo per il palinsesto di Canale 5, con il Grande Fratello che vedrà ridursi il numero di appuntamenti settimanali

Il Grande Fratello 2023 ci ha fin qui abituato ad un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì sera. Tuttavia, tra circa un mese, il reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda una sola serata a settimana, a causa di modifiche nel palinsesto di Canale 5 e l’arrivo di nuovi programmi in prima serata. A partire da dicembre, infatti, il lunedì sera sarà riservato a Zelig, che torna con gli storici conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il mercoledì sera sarà invece occupato da Io Canto di Gerry Scotti, mentre il venerdì sarà la volta dell’atteso ritorno di Paolo Bonolis con Ciao Darwin, uno dei programmi di maggiore successo di Mediaset.

Beatrice Luzzi, il figlio festeggia la vittoria al televoto/ Frecciata a Massimiliano Varrese

Si prevede dunque un alleggerimento di impegni per Alfonso Signorini, che comunque vuole riportare il Grande Fratello ai suoi livelli iniziali in termini di gradimento. Infatti, ad eccezione della prima puntata e della tredicesima, il reality non è mai riuscito a toccare il 20% di share, deludendo un po’ le attese.

Varrese illuso da Signorini al Grande Fratello: "Tu e Beatrice eravate vicini al televoto"/ Lui si vanta ma…

Grande Fratello 2023, stop al doppio appuntamento settimanale con Alfonso Signorini e i suoi ragazzi: ecco da quando

Dunque per il momento il Grande Fratello prosegue con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì sera, ma stando alle ultime novità, si tratta di un doppio slot destinato a terminare entro un mese, ovvero fino alla fine di novembre. Da quel momento in avanti il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo una volta alla settimana, proprio per i motivi sopra elencati.

Indipendentemente dagli ascolti, più o meno deludenti, la decisione di ridimensionare gli appuntamenti settimanali con il Grande Fratello in prima serata, sembrano dettati esclusivamente dall’arrivo di nuovi programmi che andranno a occupare l’ambito spazio del prime time.

Giuseppe Garibaldi, sfogo contro Beatrice al Grande Fratello/ "Pago tutta Italia per farla eliminare!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA