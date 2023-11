Grande fratello 2023: Jill Cooper rischia, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi salvi?/ Il pronostico 

Grande fratello 2023: Ciro Petrone, Jill sono i nominati al televoto di rischio

Nell’attesa generale per la nuova puntata di Grande fratello 2023, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi insieme a Jill Cooper possono dirsi a rischio eliminazione, in quanto nominati al televoto corrente del reality show. Alla diciottesima puntata di Grande fratello 2023, in particolare, Ciro, Jill e Giuseppe finivano al televoto di rischio eliminazione, nominati dal gruppo di concorrenti, e alla nuova nonché diciannovesima puntata del reality show gli stessi si contendono il salvataggio nel gioco.

La messa in onda della diciannovesima puntata di Grande fratello 2023 é prevista nella prima serata del 13 novembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, occasione in cui il conduttore, nel corso della diretta, é chiamato a rendere noto il verdetto del televoto con due vip e un nip a rischio.

E, intanto, in un sondaggio web aperto sul televoto di Grande fratello 2023, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza tra i nominati -al quesito “Chi vuoi salvare?”- via Instagram stories, é un vip a dirsi il favorito.

Jill Cooper é la preannunciata eliminata

In un pronostico a prima firma Il sussidiario.net, relativamente ai risultati del sondaggio online, l’attore vip Ciro Petrone si impone come il papabile preferito dell’occhio pubblico, favorito all’immunità dal nuovo girone di nomination, quotato al 43% dei voti. Il secondo classificato, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, é poi il concorrente nip dal nome eroico, Giuseppe Garibaldi, quotato al 37% dei voti. Terzo classificato é, poi, Jill Cooper, votata al 20% dei voti, e data la percentuale di voti più bassa tra quelle raggiunte dei nominati, l’esperta di Fitness vip si direbbe la principale candidata per l’eliminazione dal reality show sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia.

